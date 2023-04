După ce s-a despărțit de Gabi Bădălău, alături de care locuia într-o vilă în Bolintin Vale, Claudia Pătrășcanu s-a mutat cu copiii la mama ei, în Constanța. Cântăreața nu a acceptat diversele oferte ale fostului soț de a se muta în București, a preferat să își achiziționeze o vilă în Constanța.

Claudia Pătrășcanu: „Această casă nu are legătură cu fostul meu soț”

Casa e gata, iar vedeta și copiii se vor muta curând. Recent s-a vehiculat că artista ar fi obținut beneficii în urma divorțului de Gabi Bădălău, de la care ar fi avut bani pentru casă. Acum, ea a negat, a spus că achiziția care depășește suma de 100.000 de euro a făcut-o dintr-o moștenire de la mama ei, din banii pe care i-a economisit, dar a făcut și un credit la bancă.

„Eu am renunțat la partaj încă din timpul divorțului, pentru că nu am mai vrut nimic și nu m-a interesat nimic. Voiam doar să scap de acel divorț greu și urat. Am vrut doar liniște și nimic altceva. Această casă nu are legătură cu fostul meu soț.

Am doua mâini, două picioare, minte inteligentă, o carieră frumoasă, putere de muncă, sănătate și bunătate. Dumnezeu te ajută și îți întoarce în viață binele, doar dacă ești bun și nu tânjești la alții, și bineînțeles, să ai răbdare”, a explicat cântăreața.

„Tot ce fac este doar pentru băieții mei și viitorul lor”

Și a continuat: „Am avut un tată care s-a gândit la noi, copiii lui și ne-a lăsat moștenire proprietăți. Iar mama a considerat că trebuie să mă ajute atât pe mine, cât şi pe nepoții ei. Am făcut şi un mic credit la banca şi mai pot spune că sunt şi foarte chibzuită, iar asta m-a ajutat să economisesc.

Eu nu i-am cerut lui Dumnezeu niciodată să-mi dea bani, case, mașini. I-am cerut doar înțelepciune, bunătate, liniște sufleteasca și de restul ce considera El că merit. Primesc atât de mult de la El și uneori mă întreb dacă eu îi dau suficient?! Tot ce fac este doar pentru băieții mei și viitorul lor”, a încheiat artista subiectul.

Pentru a-și amenaja noua locuință, Claudia Pătrășcanu a apelat la ajutorul specialiștilor, al designerilor, și totul a ieșit pe placul ei. „Atunci când faci cu suflet și faci pentru tine, trebuie să ai răbdare. Cu oamenii e greu în general, dar dacă ai noroc de unii așa cum am avut eu, totul iese frumos și în liniște. Nici eu nu i-am stresat, ei au înțeles exact ce au de făcut, s-a lucrat după planul făcut de designer. Eu nu am avut mult timp să mă implic în totalitate, deoarece timpul meu îl dedic copiilor”, a mai explicat artista despre noua ei locuință.

