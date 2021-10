Procesul de divorț al lui Gabi Bădălău cu Claudia Pătrășcanu pare că nu mai ia sfârșit. Deși în acte încă este căsătorit cu mama copiilor lui, asta nu l-a împiedicat pe afacerist să-și refacă viața. Gabi Bădălău are o relație plină de năbădăi cu Bianca Drăgușanu, relație care se pare că acum funcționează din nou, după multe episoade de despărțire. Fosta soție a lui Victor Slav nu ar fi prea bine primită în familia iubitului ei, astfel că mai multe speculații au apărut cum că mama lui Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ar avea un plan prin care să distrugă această relație.

După ce a auzit aceste speculații, artista a reacționat imediat și a declarat că nu este nimic adevărat. Claudia Pătrășcanu susține că își dorește să se termine cât mai repede procesul de divorț, iar singura ei grijă este creșterea celor doi băieți pe care îi are cu Gabi Bădălău.

„Nu prea mai am nimic de comentat în privința aceasta. Pentru mine este foarte important să finalizăm acest proces cât mai repede și să rămânem în relații bazate pe respect de dragul copiilor. Speculații, nimic altceva. Nu am vreun plan, eu am zis tot ce vreau în momentul de față. Nu am făcut coaliție. Nu vreau să mai discut despre asta. Subiectul ăsta e închis pentru mine”, a explicat cântăreața în direct la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au mai multe procese unul împotriva celuilalt deschise la mai multe judecătorii din țară. Până la acest moment, niciunul dintre ei nu a reușit să stabilească un numitor comun. La începutul lunii noiembrie, cei doi au o nouă înfățișare la tribunal.

Ce spunea Claudia Pătrășcanu despre mama lui Gabi Bădălău

Artista și soacra ei au revenit la sentimente mai bune, iar cele două comunică foarte bine. Claudia Pătrășcanu și-a lăsat băieții să plece în vacanță cu tatăl lor și cu bunicii.

„Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e OK, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoase pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așază lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată. Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia cumva să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus!”, spunea recent Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.



