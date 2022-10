Până când se vor întâlni din nou la tribunal, Claudia Pătrășcanu îi aduce noi acuze lui Gabi Bădălău. Ea nu e de acord ca în instanță să se hotărască ca domiciliul micuților să fie la tată, ea vrea să își aibă copiii aproape, ca până acum. Spune că el nu e atât de implicat în creșterea și educarea lor. „În instanță urmează să se vorbească despre custodia copiilor, domiciliul, pensia alimentară, la fel un lucru pe care Gabi l-a tot lungit cu acest domiciliu al copiilor, o altă aberație a lui. Cum să vrea să fie domiciliul copiilor la el? Vrea să facă mai mult rău decât deja le-a făcut copiilor?

Mie mi se pare asta cu a lua copiii de lângă mamă o crimă, o crimă sufletească, iar un bărbat care știe că nu are timp de acești copii, nu petrece timp cu ei nici măcar în weekendurile atunci când îi ia, când practic mama lui recunoaște că nu are timp pentru acești copii, el stă mai mult în cluburi, în vacanțe, are viața lui, cum ai putea tu să le faci rău unor copii care au un echilibru, o stabilitate, care își pun capul pe umărul mamei în fiecare seară”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Vedeta a spus că ea e cea care le cunoaște cel mai bine nevoile copiilor, mereu a fost alături de ei, chiar și în momentele grele. „Acum o săptămână am stat cu băiatul cel mare pe holurile Spitalului Județean din Constanța 4 ore. Am oftat împreună, am plâns împreună cu el că i s-a luat de două ori sânge, gândește-te că Gabi, ca tată, nu a stat niciodată, de la 0 luni, în spital cu copiii, iar mai nou, de trei ani de când sunt în Constanța cu copiii și au mai stat internați, el niciodată n-a venit.

Mama e mamă, mama stă cu copilul când răcește, mama sta cu el în spital, mai sunt și tați, dar în situația noastră…”, a mai zis artista.

Spune despre Gabi Bădălău că el nu petrece timp suficient cu băieții lui nici când aceștia îl vizitează. „Practic, la acest dosar nu există nimic care să ateste că eu nu sunt o mamă responsabilă, o mamă corectă, nu există. De ce ai vrea tu, onorată instanță, să iei copiii de lângă mamă și să-i dai unui tată care nici măcar 10 minute nu stă cu copiii, practic apare în poze și atât, îi lasă bunicilor și menajerelor. De ce vrei tu să faci asta, să chinui pe cine?!

Să chinui doi copii, când Gabi ar putea să fie atât de înțelept, dar când ai răzbunare în suflet… practic, el nu se lasă până când nu se răzbună pe mine, dar el nu înțelege că răzbunarea asta nu e asupra mea, ci asupra copiilor și că nu mie îmi face răul suprem, deși și pe mine mă doare. Cum ar putea Gabi să doarmă pe pernă știind că ia acești doi copii de lângă mine ca mamă și știind că cei mici mereu îi zic lui că le e dor de mine”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

„Copiii abia rezistă două zile acolo la Gabi, ei mereu vin și îmi spun că mi-a fost dor de tine. Mama e mamă, atunci astea sunt lucrurile pe care el nu le înțelege și de aceea ne și lungim atât. Eu cred că un judecător în situația de față, dacă ar fi cum aberează Gabi cu luatul copiilor și câte amenințări am primit pe această temă, un judecător poate să ia copiii de lângă o mamă doar dacă sunt găsite lucruri în neregulă, că altfel nu-mi explic”, a mai zis ea.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat după 3 ani de procese.

