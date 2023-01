Într-o postare pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Pătrășcanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorințele pe care le are în acest an. Artista își dorește să găsească un partener potrivit ei și nevoilor sale, dar să și rămână însărcinată. Ea a precizat că băieții săi și-au exprimat dorința de a avea încă un frățior.

„Anul acesta, eu am uitat să mi pun dorințe, dar copiii mei au făcut-o pentru mine.😊 Știu doar că am câteva obiective de atins, că voi ajunge exact unde mi-am propus și asta pentru că pot.🙏🏻

(…)

Dacă dorința copiilor mei este de a avea un frățior🙈, intuiția mea este că se poate, dar tot cu voia Domnului. 😊

„Doresc doar să aștept și să urmez calea cea mai dreaptă în alegeri”

Clar am alte obiective, nu doresc să le fărâm dorința, doresc doar să aștept și să urmez calea cea mai dreaptă în alegeri.😊

Să fie acel om bun, bărbat adevărat, de încredere și puternic. Un om hotărât, să avem lucruri în comun și să-mi fie cel mai bun prieten.😊 Capacitatea de a-și asuma responsabilitatea este un alt semn al unui om puternic”, a scris artista pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat oficial în urmă cu câteva luni, după ce timp de trei ani de la despărțire s-au războit prin tribunale pentru custodia celor doi copii. Instanța a decis ca băieții să aibă domiciliul la mama lor, iar custodia să fie comună.

După despărțirea de Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău a început o relație cu Bianca Drăgușanu. Cei doi au avut parte de multe neînțelegeri în povestea lor de dragoste, însă în ultima perioadă pare că lucrurile s-au așezat între ei. Omul de afaceri și vedeta au fost plecați în mai multe vacanțe de-a lungul timpului, iar fiica Biancăi, Sofia Natalia, l-a cunoscut pe acesta.

În prezent, cântăreața locuiește în Constanța alături de cei doi copii ai săi. Gabi Bădălău i-ar fi propus fostei sale soții să-i cumpere o casă în București, pentru ca și cei doi copii să îi fie mai aproape, însă Claudia Pătrășcanu ar fi refuzat.

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre bărbatul cu care a apărut

Recent, pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Pătrășcanu a postat o imagine din mașină, iar în stânga sa se putea observa un bărbat. Mulți s-au grăbit să tragă concluzii despre faptul că artista ar avea un nou iubit după ce a divorțat oficial de Gabi Bădălău. Vedeta a reacționat imediat după ce a aflat de speculații făcute și a negat că ar exista un bărbat în viața ei. Claudia Pătrășcanu spune că persoana care se afla lângă ea este șoferul ei, care o însoțește atunci când pleacă la concerte prin țară.

„Am avut o cântare la Giurgiu și la toate cântările pe care le am departe de Constanța și care implică să mă întorc noaptea, eu am un șofer, un băiat care merge cu mine, este băiatul fostei mele mătuși. Noi am crescut împreună, pot să-l numesc ca și fratele meu. E băiatul care merge cu mine, conduce, mă ajută la sunet, ca un tour-manager. Nu e iubitul meu sub nicio formă!”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

Până acum, vedeta nu a spus dacă există vreun bărbat în viața ei sau dacă a încercat să găsească pe cineva după despărțirea de tatăl copiilor săi.

