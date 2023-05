Claudia Pătrășcanu numără zilele până când se va muta în noua locuință alături de băieții săi. Până acum, cântăreața a locuit cu mama ei, în Constanța, însă de acum înainte va avea propria casă. Băieții vedetei au insistat să doarmă împreună, deși mama lor ar fi vrut să le pregătească două camere separate.

„În scurt timp, ne vom muta și la casă nouă, tot la Constanța. Plecăm de la mama în casa noastră. Va fi tot o casă, fiindcă nu ne mutăm la bloc. Fiecare va avea camera lui, dar la cei mici există o excepție.

Ei au vrut o cameră cu două paturi, fiindcă vor dormi împreună. Vor să simtă și ei frăția. Vor dormi tot împreună, pentru o vreme! Ei și-au dorit o cameră comună, eu nu i-am influențat cu nimic.

Mai mult, am zis că dacă după opt ani de dormit împreună, eu și băieții mei, urmează acum, odată cu mutarea, un fel de separare, în sensul că vom fi în aceeași casă, dar eu în camera mea și ei în a lor”, a declarat fosta soție a lui Gabi Bădălău pentru playtech.ro.

Artista nu a insistat cu separarea copiilor și le-a pregătit o cameră comună. Claudia Pătrășcanu s-a gândit să le fie bine băieților săi și a ținut cont de rugămintea lor. Gabriel și Nicolas au stabilit că vor dormi în weekend în cameră cu mama lor.

„Pentru ei, ca să nu fie foarte, foarte grea despărțirea asta, din pricina căreia par să sufere destul de mult, am ales să accept ce mi-au propus, adică să doarmă împreună… «Mami, măcar să dormim împreună, eu cu Nico!», mi-a spus cel mare.

„Eu cred că voi dormi cu băieții mei până la 18 ani”

Și apoi au revenit cu o rugăminte aparte, de genul, «Mamă, ne mai primești în patul tău, măcar în weekend?». Și atunci am stabilit că, în weekend, dăm dezlegare la dormitul împreună. În cursul săptămânii dorm singuri, iar eu la fel! Fiecare singur!

Mai în glumă, mai în serios, le-am și spus că eu cred că voi dormi cu băieții mei până la 18 ani. Dar acum sunt încă mici, au nevoie de prezența mamei”.

Claudia Pătrășcanu este bucuroasă că băieții săi se înțeleg foarte bine și nu au apărut încă certurile între ei. Fosta soție a lui Gabi Bădălău recunoaște că și ea este încântată când copiii ei vin să doarmă alături de ea.

„Acum sunt și eu puțin egoistă și recunosc că și mie mi-a plăcut să dorm alături de copiii mei. Să-i simt, să-i miros, să-i am aproape.

Dar vremea trece, așa că a venit vremea în care trebuie să-i obișnuiesc să doarmă și separat. Ușor, ușor, au înțeles situația, dar nu vor să aibă încă o cameră a lor. Sunt încă la faza în care împart frăția și nu pot decât să mă bucur pentru asta!”

Claudia Pătrășcanu, vacanță cu băieții în Germania

Cântăreața a pregătit o surpriză pentru Nicolas și Gabriel, astfel că în această vară vor merge la un parc de distracții din Germania.

„În vara asta, imediat ce se ia vacanță, plec cu cei mici la un parc de distracții, undeva în Europa. Nu vreau să-i mai duc la mare, la soare, la noi sau chiar și în străinătate.

Am ales de comun acord un parc de distracții. Am evitat Disneyland și am ales Europa Park, din Germania. Amândoi își doresc acest lucru la fel de mult.”

