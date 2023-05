„Da, m-am îngrășat cinci kilograme. Eu eram și foarte slabă înainte, aveam 54 de kilograme. Atunci când ești slabă, într-adevăr nu se mai văd formele așa cum trebuie. Nimic nu se mai vede frumos. Dar am vrut să mă îngraș și trebuie să recunosc faptul că norocul meu e că mă îngraș repede, dar și slăbesc la fel de repede.

Sinceră să fiu, chiar îmi place așa cum sunt acum. Am mai mult succes așa, mai plinuță. Acum am forme și îmi place. Nu știu cât timp voi rămâne așa, dar deocamdată mă bucur de cum sunt.

Eu am vrut să mă îngraș. A fost o chestie intenționată. Acum, chiar nu știu cât timp voi rămâne la kilogramele acestea, cum mă voi acomoda cu ele. Ideea este că eu de fel sunt slabă, kilogramele acestea le-am mai avut mai demult. Spre exemplu kilograme mai multe aveam când făceam parte din trupa Exotic, aveam 74 de kilograme”, a declarat Claudia pentru Fanatik.

După o perioadă grea, care a început odată cu despărțirea de soțul ei, artista și-a revenit și recunoaște că s-a echilibrat mental, iar acest lucru a ajutat-o să își revină și fizic.

„Eu am 1,72 înălțime, eram prea slabă. Toată lumea îmi spunea «Măi, mai mănâncă și tu ceva, fă ceva, pentru că ești foarte slabă». Într-adevăr cântăream prea puțin atunci. Acum simt că am kilogramele perfecte să spun așa.

Eu am avut perioade când am cântărit și 52 de kilograme, am fost și mai slabă. Dar asta s-a întâmplat în perioada aceea grea, când sufeream mult, nu mâncam așa cum trebuia, mă neglijam, eram stresată. Acum toate sunt cum trebuie să fie. Eu m-am echilibrat mental, m-am echilibrat și cu alimentația și cu absolut tot. Iar corpul este mult mai relaxat, la fel și psihicul, iar asta se vede”, a mai adăugat vedeta.

