Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit din nou la tribunal joi, 16 decembrie. Prima care a ajuns a fost artista, apoi și-a făcut apariția și soțul ei. Înainte de a intra în sala de judecată, Claudia Pătrășcanu a fost destul de rezervată în declarații.

După aproximativ doi ani de procese, divorțul lor nu a fost finalizat. Îmbrăcată din cap până în picioare în negru, cu părul prins lejer și cu o geantă de brand, în valoare de câteva mii de euro, vedeta a intrat la tribunal cu zâmbetul pe buze. „Nu știu ce se va întâmpla. Îmi permiteți să grăbesc pasul? De Crăciun copiii vor fi cu tata, de Revelion cu mama”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Artista a mers în sala de așteptare, unde părea că nu se simte prea bine. Ea a stat preț de câteva minute cu telefonul în mână, în timp ce își aștepta avocata. „Nu pot să vorbesc. Nu sunt în cea mai bună formă astăzi. Am și răcit. Abia am venit, abia am ajuns până aici”, i-a spus Claudia Pătrășcanu jurnalistului de la „Xtra Night Show”.

În același timp, jurnalistul îi spunea vedetei ultimele noutăți legate de soțul ei, dar și despre vacanțele cu Bianca Drăgușanu. „La Londra, la Roma. Ați văzut că și-a cumpărat și mașină, ultimul tip de limuzină, ultimul tip de bolid. Plimbări, restaurante”, i-a spus Horațiu, reporterul de la XNS, Claudiei Pătrășcanu. După ce a auzit de vacanțele soțului ei și despre achiziția de zeci de mii de euro, vedeta și-a pus mâna pe cap și a ignorat ceea ce auzea.

Divorțul nu a ajuns la final

La scurt timp și-a făcut apariția și Gabi Bădălău, care nu a vrut să stea la discuții. „Vă salut și eu! Vă doresc Sărbători fericite! Nu o să vorbesc”, a spus afaceristul. A schimbat câteva cuvinte cu Claudia Pătrășcanu, apoi s-a așezat pe o altă bancă în sala de așteptare, unde a stat cu telefonul în mână.

După ce au ieșit din sala de judecată, Gabi Bădălău nu a vrut să vorbească despre ce s-a întâmplat în interior. „Aș avea o rugăminte la dumneavoastră… Să nu cumva să credeți că sunt mai puțin civilizat. Nu vreau să vorbesc și nu vreau să dau nicio declarație. Sper să înțelegeți lucrul acesta. Nu sunt supărat”, a spus afaceristul.

Divorțul nu s-a pronunțat și vor avea un nou termen. În luna februarie a anului viitor, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău își vor da din nou întâlnire la tribunal.

„S-a acordat un nou termen în februarie pentru a se finaliza raportul de evaluare psihologică a copiilor și poate se soluționează o nouă cerere de strămutare formulată de către doamna Bădălău”, a declarat avocata lui Gabi Bădălău, relatează Spynews.

Nici Claudia Pătrășcanu nu a vrut să vorbească după ce a ieșit din sala de judecată. Artista s-a dus la mașina sa, în valoare de zeci de mii de euro, apoi a urat sărbători fericite jurnaliștilor, fără să dea detalii despre proces.

