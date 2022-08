Cream a fost prezentă recent în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a fost întrebată despre viața sa personală. Cântăreața a spus sincer tuturor întrebărilor pe care le-a primit din partea prezentatoarelor.

„Păi eu m-am așezat la casa mea când am rămas gravidă cu băiețelul meu. Cred că nu există un termen. Fiecare are drumul lui în viață, karma lui, destinul lui. Eu, de exemplu, mi-am dorit pentru prima oară un copil exact cu câteva luni înainte să se nască fiul meu. Până atunci am fost convinsă că eu voi fi genul de carieristă care va înfia”, a declarat cântăreața.

Claudia Pavel a mărturisit că nu a fost presată de familie să se căsătorească, iar mama ei a sfătuit-o întotdeauna să își aleagă prioritățile în viață așa cum consideră ea.

„Nu, nu, părinții mei sunt exact opusul. Lucrul pe care l-am auzit mereu de la mama a fost: „Mamă, tu să te duci la școală, să ai cariera ta, să fii pe picioarele tale. Când ai vrut să închizi ușa mamă, o închizi”. Eu cam în stilul ăsta am fost crescută. (…) În momentul în care ai un copil, tu, ca femeie, trebuie să fii 100% sigură că poți să-l crești singură.

Niciodată n-am visat la ziua nunții. Încă nu visez. Nu cred că este nimic în neregulă. Fiecare vine pe lumea asta cu un scop, cu o menire. Este ok să nu faci copii, este ok să nu te măriți. Este în regulă să faci ceea ce te face pe tine fericit”, a spus Cream în emisiunea de la PRO TV.

Vedeta nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat de ceva vreme și discută rar despre viața ei amoroasă. Cream a declarat că este o femeie singură și nu există niciun bărbat în viața ei momentan.

„În momentul de față sunt liberă, așa cum voi fi întotdeauna. Cred în iubire, dar nu are nicio legătură cu lipsirea de libertate”, a declarat artista.

Când vine vorba despre infidelitate, Claudia Pavel nu spune că nu ar putea trece peste. Cântăreața este de părere că dragostea schimbă complet omul.

„Depinde de context. În momentul în care ai o familie… Eu am regula unui lucru bun. Băi, omul ăla trebuie să aibă măcar un singur lucru bun. Dacă lucrul acela mă împlinește pe mine și omul este ok din anumite puncte de vedere, este posibil să iert anumite lucruri, dar asta spun acum, când nu sunt îndrăgostită. În momentul în care te îndrăgostești, lucrurile se schimbă, pentru că e pasiunea și iei foc. Am învățat din experiența mea de până la 37 de ani ca niciodată să nu spun niciodată”, a continuat fosta concurentă de la „Exatlon”.

