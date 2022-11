În vara anului trecut, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus DA. Cei doi se gândesc acum să devină părinți și își doresc o fetiță.

„Dacă o da Domnul, facem și noi o păpușă. Ne dorim”, a spus cântărețul. „Când o da Dumnezeu, atunci o să fie. Da, noi ne dorim”, a completat Cleopatra.

Soțul artistei își dorește să fie tată de fetiță. „Eu vreau să fie păpușă. Da (n.r. – fetiță). Acum, ce o să iasă”, a mărturisit Edward. „Am printre prietenii mei, printre colegi, oameni care au copii acum și zic: «Dar eu chiar mi-am dorit fetiță și așa a ieșit!». Acum sper să mă audă și pe mine”, a mai spus artistul.

Cleopatra Stratan consideră că între fete și tații lor există o relație foarte frumoasă și o legătură specială. „Cred că tații de fete au o putere aparte legată de dorințele de a avea fetiță, nu știu de ce. Cred că este o relație specială, vorbind la modul general, între tați și fiice”.

Edward Sanda așteaptă cu mare nerăbdare să fie tată și spune că deja știe cum să se comporte, pentru că are o soră în vârstă de 4 ani. „Da, și eu aștept să mă văd. (n.r. – cu o fetiță în brațe) Nu mai plec fără ea. Deci fără ea, gata. Eu știu cumva tot. Am o soră de 4 ani și am prins anumite chestii de la mama mea. Dar este altceva când știi că este din tine. Nu știu cum e, dar cred că e divin”, a declarat artistul pentru ego.ro.

Recomandări Cât valorează viața și suferințele unei femei bătute sau ucise în România: 10.000 de euro daune după ce o femeie a fost omorâtă, 2.000 de euro pentru o bătaie cu nunceakul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cleopatra Stratan s-a căsătorit la 18 ani

Cleopatra Stratan s-a săturat să audă mereu că s-a căsătorit prea devreme și că s-a grăbit cu nunta, astfel că a transmis un mesaj cu care speră să pună stop tuturor comentariilor.

„Cică suntem «cel mai grăbit cuplu». Poate așa se vede din exterior, dar, de fapt, povestea noastră are rădăcini mult mai adânci și bine închegate! ❤️”, a scris Cleopatra Stratan pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea și Edward.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? Cea mai frumoasă jucătoare a anilor '90 a făcut senzație la un eveniment recent. Incredibil cum arată acum, la 52 de ani! FOTO

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție.S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro Justiţiarul din Berceni a încălcat ordinul de restricţie la câteva ore după montarea brăţării de monitorizare. Era la mai puţin de 200 de metri de fosta iubită

Știrileprotv.ro Doi părinți au ținut trei ani cadavrul copilului lor într-un borcan cu o garnitură coreeană

FANATIK.RO Un nou film rupe topul pe Netflix. Producția ciudată pentru luna noiembrie are deja 38 de milioane de ore de vizionare

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2022. Vărsătorii au parte de un moment bun, care vine însă cu o condiție: să fie ei cei care netezesc drumul pentru ceilalți

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday