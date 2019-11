Clipe de coșmar pentru Adrian Nartea și soția lui, în parc! Fiica lor, în vârstă de 4 ani, a căzut pe tobogan și și-a fracturat piciorul

De Andreea Romaniuc Archip,

Adrian Nartea a participat recent la un eveniment monden, unde a venit cu familia. În vârstă de aproape 4 ani, Mara nu s-a dezlipit de tatăl ei, care a cărat-o fie în brațe, fie în cârcă. Pe lângă atașamentul evident dintre ei, copila a solicitat un tratament preferențial, întrucât se afla în perioada de recuperare, după ce a suferit un grav accident, la un loc de joacă.

Incidentul a fost unul cu adevărat traumatizat, atât pentru fetiță, cât și pentru părinții ei, repercusiunile fiind cât se poate de serioase: “Eram toți trei în parc, ne plimbam și, la un moment dat, s-a întâmplat un neprevăzut, deci mare atenție la toboganele gonflabile! A sărit cumva în toboganul gonflabil și acolo și-a fracturat femurul. Deci a avut piciorul stâng rupt la femur, a stat în ghips vreo cinci săptămâni, am scos ghipsul și acum suntem în perioada de recuperare. Adică putem să călcăm, să ne sprijinim pe picior, dar mai degrabă preferă să o țin eu în brațe”, a declarat Adrian Nartea, pentru Libertatea.

Au primit o lecție de viață

Perioada de convalescență a fost una grea, atât pentru fetiță, cât și pentru părinți, durerea lor, de a-și vedea fiica suferind fiind una incomensurabilă: “A fost o perioadă destul de grea mai mult pentru noi, ea s-a adaptat destul de ușor. A fost în ghips și a fost blocată toată articulația coxofemurală, plus tot piciorul, adică a fost un ghips în care nu putea să stea nici măcar în șezut, ceea ce a fost destul de greu. Dar am trecut cu bine, ea, cel puțin, jos pălăria, curajoasă! Am avut și eu și Alina de învățat de la ea în ceea ce privește curajul, răbdarea și adaptarea. Mi s-a părut extraordinar! Chiar o lecție pentru noi”, a adăugat el.

Foto și video: Robert Hanciarec