Actrița Alexandra Velniciuc, 38 de ani, a avut norocul să fie prezentă de mică printre monștrii sacri ai teatrului și filmului românesc – Gina Patrichi, Olga Tudorache, Ștefan Bănică senior. Cu fiul cel mic al acestuia din urmă, Alexandru Silviu Bănică, fratele vitreg al lui Ștefan Bănică jr, a fost prietenă bună, încă din copilărie, și spune că a marcat-o tragedia care i-a curmat viața la numai 26 de ani. Alexandru s-a stins în urma unui accident rutier provocat, se pare, de prietenul lui cel mai bun.

Fratele lui Ștefan Bănică este înmormântat alături de tatăl său

«Eu eram în sala de curs, s-a auzit o bubuitură cumplită»

„Eu am copilărit cu Alexandru, cu fratele lui Ștefan Bănică jr. Am avut o copilărie frumoasă, la Cumpătu ne întâlneam. Și întâmplarea a făcut ca Alexandru să plece din lumea asta în fața Facultății de Teatru! Eu eram în sala de curs, s-a auzit o bubuitură cumplită, am ieșit și am văzut un accident, nu știam cine, ce și cum… Aia a fost”, a declarat, pentru Libertatea, Alexandra Velniciuc. În memoria fratelui său vitreg, Ștefan Bănică jr a ales ca fiul său și al Laviniei Pîrva, născut anul acesta în luna mai, să poarte prenumele Alexandru.

Înmormântat alături de tatăl lui

Alexandru Silviu Bănică a murit în anul 2001 și a fost înmormântat alături de celebrul său tată, care s-a stins în 1995, în Cimitirul Reînvierea din Capitală. Ștefan Bănică jr și Alexandru Silviu Bănică erau frați de tată – primul, născut în 1967, a fost rodul relației seniorului cu ziarista Sanda Liteanu, al doilea, născut în 1975, era copilul marelui artist cu femeia alături de care și-a refăcut viața după despărțirea de Sanda Liteanu.

