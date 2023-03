Românul a închiriat aceeași locuință cu celebra actriță în Los Angeles. „Am dormit în patul lui Michelle Yeoh”, a dezvăluit Codin Maticiuc în emisiunea online de pe platforma VOYO, conform fanatik.ro.

„Am înțeles că acolo doar închiriază”

Ulterior, el a mai dat câteva explicații: „Am închiriat o casă în Los Angeles, am fost în octombrie. Am înțeles că până la mine a închiriat ea acea casă. Am schimbat așternuturile. Michelle, am înțeles, că acolo doar închiriază. Pe aceeași stradă stă și Adam Sandler”, i-a mărturisit Codin Maticiuc criticului de film Irina Margareta Nistor.

Codin Maticiuc a făcut aceste dezvăluiri chiar înainte ca Michelle Yeoh să primească Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Michelle Yeoh, discurs impresionant la Oscar 2023

Michelle Yeoh a obținut Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul ei din filmul științifico-fantastic de acțiune „Everything Everywhere All at Once”, la cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film.

După ce a intrat în istorie, fiind prima femeie asiatică laureată a unui Oscar pentru cea mai bună actriță, Yeoh și-a început discursul spunând că dedică statueta tuturor „băieților și fetițelor care seamănă cu mine și care se uită la mine în această seară, acesta este un far al speranței și al posibilităților. Visurile devin realitate”. Michelle Yeoh, născută în Malaysia, le-a mulțumit și femeilor din Hong Kong.

„Vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să stau pe umerii voștri, pentru că m-ați împins în față”, a declarat actrița.

„Mulțumesc tuturor mamelor din lume, pentru că ele sunt cu adevărat supereroii și fără ele niciunul dintre noi nu ar fi aici în această seară”

„Și doamnelor: nu lăsați pe nimeni să vă spună vreodată că ați trecut de prima tinerețe”, a mai spus Yeoh, în vârstă de 60 de ani. Ea a încheiat mulțumindu-i mamei sale, în vârstă de 84 de ani, care o urmărea de acasă, din Malaysia, și „tuturor mamelor din lume, pentru că ele sunt cu adevărat supereroii și fără ele niciunul dintre noi nu ar fi aici în această seară”. „Aduc asta acasă! Mulțumesc Academiei, facem istorie!”, și-a încheiat Michelle Yeoh discursul.

Filmul „Everything Everywhere All at Once” este marele câștigător din acest an, obținând șapte premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actriţă, cel mai bun regizor, cel mai bun montaj, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar şi cel mai bun scenariu original.

Foto: EPA

