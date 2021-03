Codin Maticiuc, povești despre bani, mașini și opulență. Cu ce nu s-ar îmbrăca niciodată

Recunoaște că a fost un copil de bani gata, iar acum se autointitulează „bătrân de bani gata”, pentru că are 41 de ani. Nu îi place opulența și nu înțelege vanitatea. Îi plac însă petrecerile și recunoaște că în momentul în care se îmbată, îi place să se urce pe mese.

„100%. Depinde de definiție. Eu definesc copilul de bani gata și consider că (…) în continuare o definesc așa: dacă ai cheltuit mai mulți bani decât ai produs… acum trebuie să fac un calcul în ultimii doi ani, s-ar putea să fi produs deja mai mult decât am cheltuit. Dar eu am cheltuit atât de mult, încât tot nu recuperez câți bani am cheltuit”, a spus Codin.

Și-a cumpărat un Ferrari, dar a renunțat la el

„Absolut nimic nu regret. Au fost niște momente în care așa am considerat. Eu am plătit distracția mea, râsetele, zâmbetele, în continuare plătesc pe același lucru. Am fost în vacanță în Africa, a fost foarte scump, dar mi-am dorit să merg în safariurile respective”, a spus Maticiuc.

Și-a cumpărat un Ferrari, dar a renunțat la el. Are acum un Mercedes SL de care e foarte încântat. Într-adevăr, trece neobservat, dar tocmai asta îi și place la el.

„Când mă duc în curte la Fundeni, nu m-aș duce cu Ferrari. Acolo în curtea aia sunt numai oameni cu probleme. Eu când mă duc acolo cu SL-ul, am parcat, am intrat, m-am dus pe secție. Parcă nu am deranjat atât de tare”, a spus Codin.

În plus, el spune că are anumite plăceri pe care nu și le refuză, dar nu din dorința de a epata, ci doar pentru că se simte bine făcându-le. Nu îi plac hainele pe care scrie mare logo-ul firmei și spune că nu înțelege nevoia de a te îmbrăca astfel încât să comunici că ești bogat.

„Bă, mie îmi place să mă duc la LOFT. Îmi place muzica de acolo, îmi plac oamenii care vin acoo, îmi place ce se întâmplă acolo. Mie acolo îmi place. Nu poți să zici, stai puțin, e ostentativ, du-te la Vintage. Mă duc și la Vintage. Dar mie îmi place la LOFT. Și când mă îmbăt, îmi place să mă sui pe masă. Ăsta sunt, îmi place să mă sui pe masă când mă îmbăt, mai am și un trabuc în gură și un pahar de vodcă, pentru că asta beau, nu beau șampanie. Și cumva sunt ostentativ, dar în același timp (…) sunt lucruri pe care le fac și care îmi fac plăcere. Trabucul e unul. Îmi place treaba asta, dar nu fac să fie ostentativ”, a declarat Maticiuc.

Detest hainele pe care scrie firma… nu înțeleg de ce trebuie să fii, cum zice Bendeac, un panou de reclamă pentru… Balmain sau ce scrie pe tine, Versace (…) Cât de prost să fii, un tricou care costă oriunde 1 euro și după aia la magazin îl iei cu 10, 12 euro. Adică, care-i treaba? De ce aș purta un tricou pe care scrie efectiv „am bani și vreau să vă comunic”? Codin Maticiuc, actor

Poți urmări podcastul integral aici:https://www.youtube.com/watch?v=2DytIUFVaMY&ab_channel=HappyFishTV

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Mărturisiri în premieră: „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână”

Playtech.ro Selly, umilit de Mircea Badea! Cum a putut să-l facă de râs la TV

Observatornews.ro Râuri de lacrimi şi amenzi în casa Duduienilor, la comemorarea lui Emi Pian. Adi Minune şi Florin Salam i-au făcut pe toţi să plângă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2021. Peștii se pot simți păcăliți, înșelați de unii dintre cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Șoșoacă l-a atacat pe Orban, provocând râsete: ”Nu știam că știți să numărați până la 1 minut”

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021