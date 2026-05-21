După divorț, cântăreața a fost asaltată cu întrebări despre separarea de Valentin Sanfira și a mers inclusiv în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a oferit detalii. Asta în timp ce artistul a preferat să păstreze tăcerea.

Recent, prezentă la un eveniment monden unde a fost vizionată în avans finala „Desafio: Aventura”, emisiune de la PRO TV în care a concurat și ea, Codruța Filip a fost întrebată din nou cum a trecut peste perioada grea și pe cine a avut alături.

„M-am focusat foarte tare pe muncă în perioada asta. A fost o perioadă dificilă peste care încerc să trec așa ușor-ușor, cu sprijinul celor dragi sufletului meu. Nu o să mai dau prea multe explicații pe subiectul acesta pentru că deja am zis tot ce am avut de zis. Tot ce pot spune acum este că sunt bine, că mă focusez pe carieră, pe muzică.

Am scos niște piese inspirate din experiența mea. Încerc să pun pe muzică tot ceea ce simt, sentimentele, trăirile mele. Părinții mei au fost sprijinul meu suprem. Dar am avut și prieteni care au fost lângă mine necondiționat și au știut să-mi spună o vorbă bună de fiecare dată când am avut nevoie. Cred că e un lucru foarte important pentru sufletul unui om. Oricât ai fi de puternic tot ai nevoie de suport moral, de un umăr pe care să plângi”, a spus Codruța Filip pentru Click.

Artista a fost întrebată și dacă a mers la psiholog, iar răspunsul ei a fost pozitiv: „Da, am fost, e o normalitate, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Recunosc că nu mai fusesem niciodată, dar câteodată simți nevoia și trebuie să accepți lucrul acesta. E ok să ceri ajutor. Sfătuiesc pe toți cei care au nevoie să o facă!”.

În momentul în care discuția a ajuns la un posibil nou mariaj, Codruța Filip a precizat că nu se mai gândește la căsătorie momentan, ci preferă să se axeze pe cariera ei muzicală.

„Nu mă gândesc la acest aspect acum! Departe de mine gândul acesta, mă focusez doar pe muncă, pe carieră, pe mine și pe ceea ce am de făcut”, a încheiat artista.