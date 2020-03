De Andrei Crăițoiu,

Conform unor surse citate de Ziarul Financiar e posibil ca în Ardeal să ajungă și formaţia de rock alternativ Coldplay!

„În fiecare an se vehiculează multe nume mari care ar putea fi prezente la Untold. Asta este o dovadă clară că oamenii au aşteptări foarte mari de la noi, deoarece la fiecare ediţie am avut surprize neaştepate, artişti legendari, unii dintre ei aflaţi în România pentru prima dată. Şi la ediţia din acest an vom depăşi cu siguranţă aşteptările fanilor noştri!”, a declarat pentru Ziarul Financiar, Edy Chereji, director comunicare Untold, care nu a infirmat, dar nici nu a confirma informația.

David Guetta vine la Cluj!

Organizatorii Untold au anunțat deja câțiva artiști care vor urca pe scenele festivalului la ediția din acest an – Above and Beyond, Afrojack, Dj Snake, David Guetta, Iggy Azalea, Eric Prydz, Pussycat Dolls, Steve Aoki, The Script, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Lost Frequencies Live, Paul Kalkbrenne, Dub FX şi Rudimental.

Până în prezent au fost achiziţionate jumătate din abonamentele puse la vânzare pentru ediţia din 2020. Abonamentele pentru festival pot fi cumpărate de pe site-ul Untold şi au preţuri pornind de la 159 de euro, la care se adaugă taxe. Edy Chereji a spus pentru sursa citată că până în prezent au fost achiziţionate jumătate din abonamentele puse la vânzare pentru ediţia din 2020.

380.000 de participanţi preconizează organizatorii să aibă la ediția din acest an a festivalului, adică o creştere faţă de ediţia precedentă.

Cine sunt cei de la Coldplay?

Formația este compusă din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion. Trupa este, de asemenea, cunoscută pentru single-urile de succes „Speed of Sound”, „Clocks” și „Viva la Vida”.

Cel de-al patrulea album, Viva la Vida or Death and All His Friends care a apărut în anul 2008 a fost premiat cu două Premii Grammy, pentru Cel mai bun album rock al anului și pentru Cel mai bun Duo sau Formație.

Tot din albumul Viva la Vida or Death and All His Friends face parte și single-ul „Viva la Vida” care a primit Premiul Grammy în calitate de Cântecul anului 2008.

Cele trei nominalizări la Premiil Grammy au venit la cea de-a 54-a ediție a care a avut loc la 12 februarie 2012, în Los Angeles, iar trupa a fost însoțită pe scenă de Rihanna la ceremonie.

