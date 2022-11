Procesul împotriva artistei Mariah Carey a fost intentat în luna iunie anul acesta. Compozitorul susținea că single-ul ei de Crăciun din 1994, „All I Want for Christmas Is You”, a încălcat drepturile de autor ale compozitorului din Mississippi Andy Stone. În cele din urmă, compozitorul a renunțat la proces.



În depunerea sa inițială, Stone a susținut că Mariah Carey și Walter Afanasieff, coscenariul ei de pe piesă, au încălcat „cu bună știință, voință și intenție” drepturile de autor ale melodiei sale din 1989, All I Want for Christmas Is You, pe care el o înregistrase sub numele Vince Vance and the Valiants.

El a mai spus că piesa lui Carey a fost „creată pentru a exploata popularitatea și stilul unic” al cântecului său, în ciuda faptului că piesele aveau versuri diferite.

Stone a cerut daune de 20 de milioane de dolari (17,8 milioane de lire sterline). Dar, marți, 1 noiembrie, Stone a depus dosarul pentru a-și respinge cazul.

EXCLUSIV. Șef de pompieri declarat inapt la testul psihologic, dar menținut în funcție. Subalternii spun că îi terorizează, iar IGSU – că n-are ce să facă

„All I Want for Christmas Is You” este una dintre cele mai de succes piese moderne de Crăciun din punct de vedere comercial.

Un single din Merry Christmas din 1994 – primul dintre cele două discuri de la Carey Christmas – cântecul a ajuns pe locul 2 în topurile din Marea Britanie la prima sa lansare și de atunci s-a vândut în peste 3 milioane de copii în Marea Britanie.

În ultimii cinci ani, piesa a revenit în Top 5 din Marea Britanie în perioada Crăciunului, ajungând în cele din urmă pe locul 1 pentru prima dată, în decembrie 2020.

