Elton John – turneul de adio „Farewell Yellow Brick Road”: 1 mai – 7 iulie

Ajuns la 72 de ani, Elton John e în plin proces de a-și lua adio de la fanii care l-au susținut timp de cinci decenii. Turneul său mondial a debutat în septembrie 2018 cu un show în statul american Pennsylvania și se va încheia abia în decembrie 2020.

Nu mai puțin de 300 de concerte va susține britanicul în tot acest timp, cântând pentru ultima oară hit-urile care l-au propulsat la rangul de fenomen internațional: „Rocket Man”, „Sacrifice”, „Candle in the Wind” sau „Dont Go Breaking My Heart”.

Între 1 mai – 7 iulie, Elton John va cutreiera aproape toată Europa. Numai pe la noi nu trece, deci trebuie să pornești într-o mică excursie ca să te poți despărți și tu de el. Intră pe eltonjohn.com ca să afli pe unde poposește și cum poți face rost de bilete.

Hugh Jackman – turneul mondial „The Man. The Music. The Show”: 13 mai – 6 iunie

Australianul a devenit superstar internațional prin seria de filme „X-MEN”, grație căreia a ajuns sinonim cu personajul Wolverine. De-a lungul anilor, Jackman a demonstrat că actoria nu e singurul domeniu în care-i as: rolurile obținute prin musical-uri precum „Les Misérables” sau „The Greatest Showman” l-au consacrat ca un cântăreț desăvârșit, un artist bun la toate.

În 2019, Hugh Jackman susține primul turneu global din cariera lui. Acompaniat de o orchestră live, acesta va interpreta piese din filmele amintite mai sus, dar și momente muzicale extrase din piese de pe Broadway. Concertele europene se desfășiară în perioada 13 mai – 6 iunie, în orașe precum Hamburg, Berlin, Amsterdam, Zürich, Paris, Manchester, Dublin sau Londra.

Programul complet al turneului îl găsești pe hughjackmantheshow.com, de unde poți cumpăra și bilete.

Pink – turneul mondial „Beautiful Trauma”: 16 iunie – 11 august

În 2009, Billboard a numit-o Artistul Pop al Deceniului. În 2013, aceeași publicație i-a acordat premiul „Femeia Anului”. E una dintre cele mai de succes cântărețe din lume, iar acasă probabil că nici nu mai știe pe unde să-și depoziteze toate Grammy-urile și premiile MTV din palmares. Cariera strălucită a lui Pink continuă acum cu promovarea celui de-al șaptelea său album, intitulat „Beautiful Trauma”.

Turneul mondial deja a trecut prin America de Nord și Oceania în 2018, iar criticii au ridicat-o în slăvi mai ales pentru prezența scenică, presărată cu acrobații à la Cirque du Soleil. Avem și noi ocazia s-o urmărim în acțiune între 16 iunie – 11 august, când Pink concertează în Europa de Vest, Centrală și în Scandinavia.

Bilete și alte detalii găsești pe site-ul turneului, beautifultraumatour.com.

Festivalul Roskilde: 29 iunie – 6 iulie, în Roskilde (Danemarca)

Cel mai mare festival muzical din nordul Europei, Roskilde își împarte cele opt zile astfel încât să îmbine utilul cu plăcutul. Primele patru zile sunt un fel de încălzire, dedicate tinerilor artiști scandinavi care vor (și merită) să se facă auziți.

Superstarurile pășesc în lumina reflectoarelor în a doua jumătate a festivalului. Deocamdată au fost confirmați în lineup Bob Dylan, Cardi B, The Cure, Travis Scott, Julia Holter sau Brockhampton, dar organizatorii promit că numărul total al artiștilor se va apropia de 200.

Mai multe detalii te așteaptă pe site-ul oficial al evenimentului, roskilde-festival.dk.

Tomorrowland: 19-21 și 26-28 iulie, în Boom (Belgia)

Desfășurat de-a lungul a două weekenduri consecutive, „Tomorrowland” e unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din lume (poate chiar #1). Magia se petrece într-o comună din zona Flandra, între Anvers și Bruxelles.

Până acum, în lineup au fost confirmați Martin Garrix, Nina Kraviz, Lost Frequencies, Carl Cox, Axwell, Armin van Buuren și Paul van Dyk, printre mulți alții.

Anul trecut au participat 400.000 de oameni, deci ar fi cazul să te grăbești, dacă ești interesat. Biletele astea se vând ca pâinea caldă. Unor clienți înfometați.

Festivalul Sziget: 7-13 august, pe insula Óbuda din Budapesta (Ungaria)

Lansat în 1993 ca un eveniment studențesc obscur, Festivalul Sziget a ajuns de-a lungul deceniilor să fie supranumit varianta europeană a lui „Burning Man”. Vorbim despre o săptămână întreagă de muzică non-stop cât se poate de variată: rock, heavy metal, pop, reggae, rap, indie.

Anul trecut au participat peste 560.000 de oameni, veniți din toate colțurile Europei să cânte și să danseze pe ritmurile dictate de Arctic Monkeys, Clean Bandit, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Mumford & Sons sau Parov Stelar.

Pentru ediția din 2019, deja și-au confirmat prezența pe scenă Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone și Florence + The Machine, printre alții. Dacă vrei să dai o fugă până-n Budapesta pentru o singură zi de festival, trebuie să scoți din buzunar 75 Euro (350 RON), în timp ce abonamentul pe toată săptămână te-ar costa 319 Euro (1.500 RON). Mai multe detalii găsești pe szigetfestival.com.

Ariana Grande, turneu mondial „Sweetener”: 17 august – 13 octombrie

Declarată „Femeia Anului 2018” de către revista Billboard, Ariana Grande parcă nu se poate opri din lansat hit-uri pe bandă rulantă. Din 2011 încoace și-a umplut vitrina cu premii MTV și American Music, iar piese ca „Break Free”, „Bang Bang” , „Side to Side” sau „Problem” au dat peste cap toate topurile în care s-au strecurat. Momentan, italiano-americanca își promovează printr-un turneu mondial cel de-al patrulea album, „Sweetener”.

Ariana Grande aterizează în Londra pe 17 august și va rămâne printre europeni până-n miez de toamnă. 15 țări o vor primi pe scenă în perioada asta, România nefiind una dintre ele. Lista completă a concertelor e publicată pe arianagrande.com.

Cher – turneul „Here We Go Again”: 26 septembrie – 1 noiembrie

„Mai e relevantă Cher în 2019?”, probabil că te întrebi. O avea ea 72 de ani, dar și-a lansat recent cel de-al douăzecișișaselea album și are de gând să și-l promoveze cum se cuvine. E vorba despre „Dancing Queen”, o compilație de reinterpretări ale marilor succese semnate de ABBA.

Îmi dau seama cât de aleatoriu sună totul, dar cei care au văzut-o pe cântăreață în musical-ul „Mamma Mia! Here We Go Again” (2018) au făcut imediat legătura. Vocea lui Cher e la fel de puternică precum ți-o amintești, iar stilul disco al suedezilor i se potrivește surprinzător de bine.

Îi poți asculta live toate cover-urile între 26 septmbrie și 1 noiembie, când americanca ne vizitează continentul. Site-ul oficial cher.com îți pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie pentru achiziționarea unui bilet.

