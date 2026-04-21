Unde au greșit judecătorii

Mai precis, judecătorii au adăugat în mod eronat contravaloarea unui parfum pe lângă cei 600 de euro pe care fosta procuroare i-a luat ca mită, în ciuda faptului că denunțătorul ei, Silviu Cojocaru, recunoscuse că i-a dat Ritei Branga respectivul bun „pentru că o plăcea şi intenționa să lege o relație mai apropiată cu ea”.

Rita Branga a încercat acum să inducă ideea că nu doar parfumul, ci și mita de 600 de euro i-ar fi fost oferită în același scop.

Dacă instanța supremă i-ar fi dat dreptate, Rita Branga putea obține anularea deciziei de condamnare și, pe cale separată, despăgubiri în civil pentru cei peste 16 ani în care a fost lipsită de salariul de prim-procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului.

Din 15 decembrie 2009 (data deciziei definitive de condamnare) până în prezent au trecut 192 de luni, iar la un calcul simplu, pentru un venit aproximativ de 2.000 de euro, rezultă că Rita Branga ar putut obține despăgubiri de minimum 384.000 de euro.

Deși a pierdut definitiv revizuirea în apel, Rita Branga are calea deschisă către CEDO.

Rita Branga a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, iar în baza acestei decizii penale a fost exclusă din magistratură.

Rita Branga, fostă prim-procuroare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, fotografie din dosarul DNA

În prezent, fosta șefă a Parchetului de pe lângă Podu Turcului a devenit iubita fostului procuror anticorupție Eugen Stoina (acum pensionar), adică cel care a arestat-o în 2007 pentru luare de mită.

Rita Branga și logodnicul fost procuror. Foto: Facebook

Fosta procuroare de la Podu Turcului se plânge că „i s-a distrus viața”

Respectiva sticluță cu parfum în valoare de 50 de euro a constituit „omisiunea vădită” din decizia de condamnare pe care Curtea de Apel Galați a constatat-o abia pe data de 19 decembrie 2024 și pe care acum Rita Branga o speculează pentru a obține revizuirea.

„Revizuenta (Branga Rita – n.r.) solicită admiterea în principiu a cererii de revizuire (…) pentru motivul expres prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. Cod de procedură penală, respectiv descoperirea unei împrejurări noi, împrejurare care nu a fost cunoscută de către instanță la data pronunțării hotărârii și care dovedește netemeinicia hotărârii de condamnare.

(…) pentru motivul expres prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. Cod de procedură penală, respectiv Prin încheierea din 19.12.2024 o instanță penală, respectiv Curtea de Apel Galați, a recunoscut existența unei omisiuni vădite într-o hotărâre definitivă de condamnare și că această împrejurare nu putea fi cunoscută sau valorificată anterior, aspect care ridică problema inexistenței unui remediu intern efectiv pentru corectarea acestei erori judiciare , procedură de reparare judiciară întemeiată pe disp. art. 52 din Constituția României și pe reglementările din Codul de procedură penală, având ca premisă absolut necesară recunoașterea acestei erori de către o instanță.

În situația dedusă judecății, repararea reprezintă un element mai rar, dar extrem de valoros juridic prin faptul că Curtea de Apel Galați în 2024 a constatat explicit printr-un act juridic existența acestei omisiuni vădite într-o hotărâre penală definitivă de condamnare.

Învederează faptul că împrejurarea nouă invocată nu este una teoretică și nici de ordin formal, ci provine dintr-un act jurisdicțional definitiv, respectiv că s-a constatat explicit că acea sumă de 50 de euro consemnată în cursul procesului penal (…) până la pronunțarea deciziei Înaltei Curți nu a fost niciodată supusă confiscării speciale și nu a reprezentat un prejudiciu, precizând clar că această sumă nu a fost dată cu titlu de mită.

Opinează faptul că această constatare este esențială, întrucât se infirmă una dintre premisele factuale esențiale reținută de instanța de condamnare , care a stat la baza acelei condamnări, respectiv existența unei componente patrimoniale reținute în sarcina dânsei, ceea ce a afectat și încă afectează elementele constitutive ale infracțiunii pentru care a fost condamnată.

Învederează că, de fapt, cauza nu se află în prezența unei erori materiale, ci în fața unei situații în care după mai bine de 15 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, o instanță îndreptățită a constatat că hotărârea de condamnare nu a tranșat complet situația de fapt și că a lăsat nerezolvat un aspect esențial, cu mare relevanță penală.

Pentru această eroare judiciară a suferit 13 ani, întrucât pentru aceste presupuse fapte i s-a distrus viața. Precizează că nu este o lovitură mai mare decât aceea de a constata în ani și timp că munca i s-a ruinat pentru nimic.

Mai arată că această pedeapsă a fost contopită prin decizia penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție din anul 2009, astfel încât această eroare s-a perpetuat și nu afectează izolat această hotărâre, ci un întreg ansamblu de hotărâri pronunțate în situația dedusă judecății”, se arată în Încheierea din data de 5 februarie 2026 a Curții de Apel Galați.

Parfumul, dat de către denunțător nu ca mită, ci „pentru că o plăcea”

Pe data de 5 martie 2026, Curtea de Apel Galați a respins cererea de revizuire formulată de Rita Branga, pentru considerentele pe care Libertatea le va reda succint din Hotărârea nr. 20/2026:

„În conformitate cu considerentele deciziei penale nr. 4194/15.12.2009 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție, confiscarea sumei de 50 de euro, reprezentând contravaloarea bunului remis inculpatei (Branga Rita – n.r.), nu se impunea întrucât nu a reprezentat un bun dat cu titlu de mită. (…)

(…) Analizând faptele/împrejurările noi invocate de revizuentă, Curtea constată că acestea au fost analizate atât de către prima instanță cât şi de instanța de control judiciar care în motivarea recursului formulat împotriva sentinței penale nr. 28/F/23.02.2009 pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 1366/44/2007 reţine că instanța de fond a înlăturat nemotivat şi nejustificat comiterea faptei de luare de mită în modalitatea primirii unui bun, respectiv a unui parfum (…) în valoare de 55 euro, este nefondată.

În continuare se arată că prima instanță a motivat acest aspect şi corect a reținut că primirea unui parfum nu a constituit obiect al infracțiunii de luare de mită.

Aşa cum rezultă din declarația martorului denunțător, parfumul (…) luat de martor din colecția de parfumuri a soției sale l-a oferit inculpatei nu pentru că s-ar fi simțit presat de cauza penală în care era cercetat, ci pentru că o plăcea pe aceasta şi intenționa să lege o relație mai apropiată cu ea , scop în care i-ar fi oferit şi costumul din piele roşie solicitată, dacă l-ar fi avut.

Ca atare, arată Înalta Curte, confiscarea sumei de 55 euro, reprezentând contravaloarea bunului remis inculpatei nu se impunea , întrucât nu a reprezentat un bun dat cu titlu de mită, ci în cu totul alt scop. (…)

Totodată, astfel cum corect a precizat şi reprezentantul Ministerului Public, împrejurările pe care revizuenta dorește să le dovedească , astfel cum au fost menționate în cererea de revizuire, nu sunt de natură a influența stabilirea situației de fapt şi vinovăția acesteia care a constat în a pretinde denunțătorului (Cojocaru Silviu – n.r.) suma de 600 euro pentru a-i crea o situație favorabilă în dosarul (…) în care avea calitatea de învinuit , faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită (…) şi a ascunde comiterea infracțiunii de luare de mită prin înlocuirea originalului referatului de terminare a urmăririi penale şi de a-l folosi pe cel întocmit ulterior de soțul său, știind că a fost falsificat, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals (…).

Față de considerentele expuse, apreciind că faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu conduc la stabilirea existenței unor temeiuri legale ce permit revizuirea, Curtea va respinge cererea, ca inadmisibilă (…)", se arată în documentul citat.

Acuzațiile DNA pentru Rita Branga

Pe 9 octombrie 2007, procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Rita Branga (șefa Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului) și pe soțul ei de la vremea respectivă, Ioan Bogonoș (agent de poliție) pentru luare de mită.

„Inculpata Branga Rita, în calitatea mai sus menţionată, a pretins denunţătorului suma de 600 euro şi articole de îmbrăcăminte, primind bunuri în valoare de 55 euro, pentru a adopta o soluţie favorabilă într-un dosar care fusese întocmit de Bogonos Ioan, în calitate de agent de poliţie în cadrul Biroului de Poliţie Podu Turcului, jud. Bacău.

Banii au fost pretinşi denunţătorului direct de către Branga Rita, însă acesta, neavând suma solicitată, i-a dat produse cosmetice în valoare de 55-60 euro (n.r. – o sticluță cu parfum).

De asemenea, Branga Rita i-a pretins denunţătorului articole de îmbrăcăminte în schimbul adoptării unei soluţii favorabile în dosarul penal în care era cercetat.

Iniţial, referatul cu propunerea de trimitere în judecată (a denunțătorului – n.r.) a fost întocmit de către Bogonos Ioan , însă ulterior, în timp ce dosarul penal se afla la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, referatul a fost schimbat cu unul redactat de inculpat în numele unui alt agent de poliţie din cadrul aceluiaşi birou.

Actul a fost întocmit în fals de către inculpatul Bogonos Ioan şi folosit, cu ştiinţă, de către Branga Rita, care, în baza lui, a adoptat soluţia de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei amenzi administrative.

În vederea confiscării speciale a sumei de 655 de euro, la data de 18 septembrie 2007, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatei Branga Rita", se arăta în comunicatul DNA.

