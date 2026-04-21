Cine primea până acum acest spor

Potrivit G4Media.ro, hotărârea a fost luată luni de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte. Surse din vârful magistraturii au explicat pentru publicație că instanța supremă a decis extinderea acestui drept salarial la toți magistrații care erau în funcție în acea perioadă, pentru a elimina diferențele de tratament.

Sporul SIIJ era acordat inițial foștilor procurori din cadrul Secției Speciale care aveau cel puțin 18 ani vechime și grad profesional de curte de apel. Ulterior, printr-o decizie a Înaltei Curți din 2023, acest drept a fost extins și către magistrații care, în perioada funcționării SIIJ, îndeplineau aceleași condiții de vechime și grad.

Decizia de acum merge mai departe și stabilește că sporul trebuie acordat tuturor magistraților aflați în activitate în intervalul 2018–2022, motivul invocat fiind eliminarea oricărei forme de discriminare.

Ce a decis, de fapt, Înalta Curte

Miza principală a fost dacă acest spor poate fi extins la întreaga categorie profesională a magistraților sau dacă rămâne un beneficiu limitat doar la cei vizați inițial de lege și de hotărârile anterioare.

Potrivit sursei citate, Înalta Curte a decis că sporul se acordă tuturor magistraților activi în perioada în care a funcționat SIIJ, dar numai pentru acea perioadă. Cu alte cuvinte, nu este un drept care se aplică pe viitor la nesfârșit, ci unul limitat în timp.

Sporul nu a fost introdus pentru toți în salariul de bază

Instanța supremă a respins însă solicitarea legată de includerea acestui spor în indemnizația de bază. Asta înseamnă că, prin această decizie, sporul nu devine automat o componentă permanentă a salariului pentru toți magistrații.

Aici apare însă și partea mai complicată a dosarului. G4Media.ro notează că, printr-un ordin emis în martie 2026, președinta Înaltei Curți, judecătoarea Lia Savonea, a introdus acest spor de 2% pe zi în indemnizația de bază a magistraților care îndeplineau condițiile de vechime și grad. În cazul lor, sporul este plătit și acum, nu doar pentru anii 2018–2022.

Situația ar putea deveni mult mai clară după ce decizia de luni va fi publicată oficial și va apărea în Monitorul Oficial. Abia atunci se va vedea exact cum va fi interpretată și pusă în aplicare hotărârea Înaltei Curți.

În forma prezentată acum, decizia arată că instanța supremă a mers pe ideea egalității de tratament între magistrați, dar a păstrat o limită clară: sporul se acordă pentru perioada în care a existat SIIJ, nu ca beneficiu general și permanent pentru toată categoria.

