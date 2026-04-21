Cum va fi vremea în săptămâna 21-26 aprilie 2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie-3 mai 2026

Regimul termic se va situa cu mult sub normele climatologice ale perioadei, în toată țara.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul teritoriului, ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul țării se va situa în limite normale pentru această săptămână.

Cum va fi vremea în săptămâna 4-10 mai 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Cum va fi vremea în săptămâna 11-17 mai 2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Luni dimineață, meteorologii au emis o serie de avertizări de fenomene severe valabile până pe 23 aprilie, ora 10.00. În acest interval, sunt prognozate ploi moderate, precipitații mixte în zonele montane și vânt puternic, alături de o răcire accentuată a vremii.

