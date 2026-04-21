Atunci s-a despărțit politic de Nicușor Dan și a majorat TVA de la 19% la 21% (plus alte cote mai mici la 11%). Cei care azi îl acuză pe Nicușor Dan că nu-i ia partea lui Bolojan contra PSD par să fi uitat cam ușor acel episod de importanță capitală pentru stricarea relației dintre cei doi șefi ai puterii executive…

Faptul că la finalul lui 2025 deficitul bugetar a fost de 7,65% (adică semnificativ mai mic decât estimaseră în timpul anului inteligenții de la guvern) arată că Bolojan a fost cel care a greșit la acel moment: nu era absolut necesară majorarea TVA. Dar și Nicușor Dan a greșit, pentru că nu s-a luptat public cu inflexibilul Bolojan pentru interesul poporului român ca TVA să nu crească, deși avea în spate peste 6,1 milioane de voturi primite cu doar 2-3 luni în urmă.

În plus, Bolojan a mai făcut tot în acea vară fatidică a anului 2025 și declarații publice, absolut iresponsabile venind din partea unui prim-ministru în funcție, despre iminența intrării României în incapacitate de plată. Astfel, a prăbușit consumul și economia României, prin afectarea încrederii majorității consumatorilor și unor investitori, la un nivel pe care mulți nu și l-au închipuit (au trecut deja de atunci 3 trimestre consecutive de scădere a economiei și probabil mai urmează). Tot el a dezlănțuit inflația la un nivel-record în UE (de peste 3 ori media inflației din UE), contra buzunarelor noastre, ale tuturor.

De ce nu a ieșit public ferm președintele Dan contra premierului care a aruncat în cârca poporului român povara redresării bugetului de stat, în loc să taie brutal anumite cheltuieli ale statului, de exemplu investiții publice ineficiente, care nu aduc creștere economică? De câțiva ani România cheltuiește zeci de miliarde de euro pe tot felul de investiții discutabile ca prioritizare, iar creșterea economică este în jurul cifrei 0. De ce nu s-a pus frână bruscă imediat după alegerile din mai 2025 acelor investiții (precum cele în stadioane la Oradea, Timișoara și alte orașe care nu au echipă în prima ligă de fotbal etc.) și să se declanșeze imediat un proces serios de evaluare profesionistă a oportunității lor și mai ales a costurilor la care se fac (raportat la prețurile corecte ale pieței)?

Cazul microbuzelor școlare cumpărate din fonduri PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât cele estimate de Comisia Europeană (conform prețului pieței), inclusiv la Consiliul Județean Bihor condus atunci de Bolojan, este doar un vârf al aisbergului. Multe achiziții publice se fac la prețuri umflate iar alteori bani publici sunt risipiți pur și simplu din cauza unor ineficiențe de sistem (de exemplu s-ar putea centraliza anumite achiziții publice care ar putea fi standardizate, iar nu să facă fiecare ordonator de credite propriile achiziții).

Evident că este o mare problemă că anumite critici, poate corecte pe fond, îi sunt sunt aduse lui Bolojan de infamul PSD, care a fost coautor al proastelor guvernări în 12 din ultimii 14 ani și pe care mulți români îl urăsc! Probabil că aproape nimeni nu crede că PSD îl critică pe Bolojan din grijă pentru românii loviți de urgia economică declanșată de fostul lor tovarăș la risipirea banilor publici, ci din interes, pentru care ei au negociat pe ascuns, până în ultima clipă.

Din păcate, Nicușor Dan este un comunicator catastrofal și, astfel, compromite corectitudinea pe fond a unor luări de poziție. De exemplu, la nivel principial el este ferm contra cooptării la guvernare a extremiștilor, ceea ce nu este cazul lui Bolojan.

Bolojan a jucat fără scrupule cu AUR în martie 2026, pentru a da o lecție în Parlament celor de la PSD, arătând că poate să facă majoritate cu AUR pentru aprobarea bugetului, după ce și PSD făcuse o alianță la vot cu AUR în comisii. Apoi, la foarte scurt timp după acea demonstrație de cinism politic, liderul senatorilor PNL a declarat public că nu ar avea vreo greață ca PNL să apeleze la AUR pentru susținerea în Parlament a guvernului. Evident, asta ar fi o fraudă morală și o trădare majoră a votului popular masiv (două treimi) antiextremism din 1.12.2024!

Amintesc și că, la mai puțin de 3 săptămâni de la primirea votului de învestire în funcția de prim-ministru, Bolojan a primit-o simbolic la guvern pe Diana Iovanovici-Șoșoacă, lider al partidului SOS, pe 11 iulie 2025. Adică în loc să muncească să caute alternativă la creșterea TVA, Bolojan a petrecut o oră, sau chiar două ore (relatări diferite în mass-media), cu o persoană care făcuse de râs România cu spectacolele din Parlamentul European (pentru care a fost sancționată acolo), care a dat onoruri repetate Federației Ruse și despre care Parchetul General consideră că ar fi cazul să se facă o expertiză psihiatrică…

O posibilă concluzie

Imaginea lui Bolojan de reformator este mult umflată de un aparat de propagandă uriaș, precum și de oameni cinstiți (dintre care cunosc și eu personal câțiva) care au nevoie firească de a proiecta speranță asupra unui lider politic. Pentru aceștia din urmă, prin felul în care comunică, Bolojan este o lumină, pe lângă predecesorul la șefia PNL și a Guvernului, îăî Ciucă sau pe lângă zburătorii Nordis, Ciolacu și Grindeanu.

Marea durere pentru multe milioane de români este că Bolojan a greșit grav cu anumite decizii de politici publice, care au prăbușit economia. Doar a mimat reformele și a pierdut astfel timp prețios, aproape 10 luni valoroase, la început de nou ciclu electoral. Abia acum, când pare că nu s-a mai înțeles la preț cu PSD pentru sprijinul lor guvernamental, el și echipa lui au început să comunice mai concret despre anumite posibile reforme (de exemplu abia pe 15.04.2026 au pus în discuție publică un document de analiză serios în legătură cu situația unor companii de stat).

Dacă Parlamentul va vota o moțiune de cenzură contra lui Bolojan și astfel îl va demite din funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan va avea atunci șansa de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru mai bun decât Bolojan. Esențial în aceste vremuri este ca premierul să priceapă economie. Este ușor să faci doar corectarea deficitului bugetar cu poveri fiscale crescute puse asupra tuturor, în stil Bolojan, ca să acoperi creșterea cheltuielilor publice cu 55 de miliarde de lei în 2026 față de 2025.

Eu sunt de opinie că acum România are nevoie de o soluție de premier de tip Isărescu din anul 2000. Adică un om independent de partidele din coaliția guvernamentală (dar acceptat de ele), priceput la economie, deci capabil să o relanseze (iar nu să-i dea pumni în cap ca Bolojan). Un premier cu credibilitate pe relația cu finanțatorii internaționali și care să țină în frâu cheltuielile publice (neavând datorii față de vreo clientelă de partid, ca Bolojan care nu a avut curajul să denunțe jaful de zeci de milioane de euro din bani publici, pe care l-a găsit când a preluat conducerea PNL la finalul lui 2024).

Curaj, Nicușor Dan! Nu te mai gândi la al doilea mandat, că în ritmul în care te miști acum pui România în risc real ca mafia din jurul actualelor partide parlamentare să te arunce ca pe o măsea stricată înainte de finalul acestui mandat! Nu mai negocia netransparent cu ei toată ziua, ci fii un apărător al poporului român, care te-a trimis la Cotroceni prin vot direct, contra candidaților din turul 1 ai acestor partide parlamentare!

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE