Ați putut citi în Libertatea cum comentează Ciprian Șerban faptul că, pe 20 septembrie 2013, a semnat, ca mandatar al firmei Eden Star Forest SRL, documente prin care punea la dispoziție gratuit o mașină lui Costel Acozmei, „contabilul” Academiei sus-menționate.

Ciprian Șerban, la volanul unui Range Rover cu numărul BC 17 TAB

La cine a ajuns Range Rover-ul din acte

Ministrul a declarat pentru ziar: „Îl cunosc pe Acozmei Costel, așa cum cunosc foarte multe persoane din Piatra Neamț. De altfel, acesta este o persoană cunoscută în județul Neamț. Menționez că nu am avut nicio relație personală cu el”.

Libertatea l-a contactat și pe Costel Acozmei, în legătură cu tranzacția ale cărei acte apar în dosar: „Am cumpărat o mașină de la el, o avea la vânzare și gata. Îl cunosc pe Șerban când am cumpărat mașina și atât, și din oraș, că a fost consilier județean”.

Acozmei Costel. Foto: planșă de recunoaștere Dosarul Academia Infractorilor

Trei acte sunt incluse, în copie, în dosarul penal: un contract de comodat, o promisiune de vânzare-cumpărare și un contract de vânzare-cumpărare. Automobilul care a reprezentat obiectul acestor contracte e un Land Rover, Range Rover Sport, cu numerele de înmatriculare NT 99 AAA, apoi NT 08 WLX, conform datelor din dosarul nr. 30843/3/2016, din arhiva Tribunalului București.

Contractul de comodat

Documentele oficiale consultate de ziar arată că acest autovehicul nu a fost trecut niciodată pe numele lui Costel Acozmei. Proprietarii lui au fost Eden Star Forest, apoi Ursăchel Ioana, cu domiciliul declarat în orașul Roman, județul Neamț.

Doi experți consultați de Libertatea afirmă că poți cumpăra și vinde un automobil, fără a-l înscrie niciodată pe numele tău, o manieră specifică samsarilor de mașini.

Acozmei: „Dacă îmi era prieten, mai trebuiau acte făcute la notar?”

Întrebat de ziar despre cum a achitat prețul Range Rover-ului, Acozmei a răspuns: „Am cumpărat-o în rate. Dacă îmi era prieten mai trebuiau făcute acte la notar? Și a venit administratorul și mi-a făcut promisiune (n.red. – promisiune de vânzare-cumpărare) autentificată la notar. Pe dânsul l-am văzut o dată”.

Precontract de vânzare-cumpărare

Administratorul Eden Star Forest SRL la acea dată era Negură Nicoleta (fostă Samoilă), iar Ciprian Șerban apare în documente ca mandatar al acesteia. Negură a explicat pentru ziar că a acceptat „din prietenie” rolul de asociat unic și administrator al Eden Star Forest, subliniind că nu știa nimic din ce se petrecea în firmă.

În contractul de vânzare-cumpărare, este precizat că prețul mașinii, 25.000 de euro, a fost achitat într-o singură tranșă.

Contractul de vânzare-cumpărare

„Nu mai rețin, că am avut o sumedenie de mașini”, a răspuns Acozmei. „În perioada aia, eu mă ocupam cu comerțul de mașini. De asta vă zic. Am folosit-o puțin și am vândut-o la o fată din Roman”, „Ați vândut o mașină care aparținea Eden?”, „Dacă aveam procură!”, „Domnul Șerban nu v-a împuternicit să o vindeți, v-a vândut-o cu 25.000 de euro”, „În baza la hârtia asta am vândut-o. Aveam factură, cred. Am cumpărat o mașină și am vândut-o și gata. Pe mine nu mă leagă nimic de acel domn ministru, doar că suntem din același oraș și ne salutăm ca toată lumea. Întrebați-l pe el, dacă e vreo neregulă cu mașina. Eu i-am dat-o lui Știrbu (n.red. – Știrbu Ioan, fost Zavate, zis Ion Nebunul, unul dintre membrii proeminenți ai Academiei Infractorilor), dacă la asta vreți să ajungeți”.

O șalupă, un Rolls Royce lila și chei de Audi

Costel Acozmei, 48 de ani, vărul lui Adrian Marin-Botez, zis „Țâță”, avea rolul de contabil al grupării. După cum au probat procurorii DIICOT, el se ocupa și de partea logistică, inclusiv de mașinile folosite de membrii Academiei. A fost judecat separat, după ce a recunoscut faptele.

Acozmei Costel. Foto: filaj dosar Academia Infractorilor

La unul dintre imobilele deținute de Acozmei, la percheziții, au fost descoperite plăcuțe de înmatriculare, românești și străine, chei de Audi, acte de vânzare-cumpărare pentru un Rolls-Royce lila, automobil destinat lui Marin-Botez, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, judecând după documentele confiscate, Acozmei s-a ocupat de achiziționarea unei șalupe, care a fost găsită la percheziții în curtea vilei lui Marin-Botez, din strada Gheorghe Doja, Piatra Neamț.

Vila lui Marin-Botez din Piatra Neamț. Foto: Eli Driu

Soția lui Acozmei a preluat cafeneaua fostei soții a lui Șerban

Surse locale au declarat pentru Libertatea că Acozmei era un client obișnuit al Old Town Cafe, local deținut de Danalim Serv SRL, o firmă a fostei soții a lui Ciprian Șerban, Anca Ionela Șerban. Cafeneaua respectivă funcționa la piciorul telegondolei, într-un spațiu închiriat de la o societate din subordinea municipalității, Perla Invest.

Anca Ionela Șerban. Foto: Facebook

„Săpați în altă parte, că nu am legătură cu omul ăla”, a comentat Acozmei adăugând că „în Piatra Neamț erau trei cafenele”. În afară de cafeneaua de la telegondolă, exista o cafenea a unei foste amante a lui Marin-Botez, local distrus într-un incendiu, potrivit presei nemțene. Al treilea reper pe harta locurilor de întâlnire din oraș era o cafenea care funcționează și astăzi și în care martori din dosar au declarat că erau comercializate ceasurile și bijuteriile furate de membrii Academiei Infractorilor. Cafeneaua a fost fondată de un cetățean italian.

Cât despre Old Town Cafe, aceasta devenise unul dintre marii datornici către Perla Invest, potrivit mesagerulneamt.ro. Cuantumul datoriei Danalim Serv SRL – chirie pentru spațiu și utilități – ajunsese la 260.000 de lei. Cafeneaua a fost preluată, în 2016, de la firma Ancăi Șerban de SC Aflorisia SRL, al cărei asociat unic e Alexandra Maria Acozmei, soția lui Costel Acozmei, conform termene.ro.

Documentele înregistrate la Registrul Comerțului și la DSVSA Neamț și consultate de ziar probează că de localul situat în Piața Gării, nr. 7, lângă telegondolă, se ocupă în prezent firma soției lui Acozmei.

Înființată în 2006, Danalim Serv SRL, cu Anca Ionela Șerban acționar majoritar, a intrat în proces de lichidare în 2015 și a fost radiată în septembrie 2016.

Ca o curiozitate, sediul Eden Star Forest SRL, firma al cărei împuternicit a fost ministrul Șerban, a avut, la un moment dat, sediul în aceeași scară de bloc din Piatra Neamț unde funcționa un punct de lucru al Aflorisia SRL: strada Mihai Eminescu, nr. 4, bloc D3, la parter.

Doar că Eden Star Forest SRL avea sediul în apartamentul 75, iar Aflorisia SRL, al cărei obiect principal de activitatea e comerțul cu flori, activa la apartamentul 74.

Notarul, coleg de partid cu Șerban în PP DD și PSD

Ana Ioniță, notarul public a cărei parafă apare pe cele trei contracte dintre Eden Star Forest SRL și Costel Acozmei, a fost colegă de partid în PP DD cu Ciprian Șerban.

Ana Ioniță. Foto: Facebook

În aprilie 2012, după ce a fost înlocuită din funcția de președinte al filialei Piatra Neamț a partidului fondat de Dan Diaconescu, Ioniță a candidat, pentru postul de primar al orașului pe listele USL. Între 2012-2016, a fost consilier local din partea PSD, potrivit ziarpiatraneamt.ro.

Ginerele Anei Ioniță, Adrian Grigoraș, a candidat în 2012 pe listele PP DD pentru postul de consilier local și a ajuns viceprimar în Piatra Neamț, în 2013. În prezent, ginerele notăriței e consilier local din partea PSD.

