Potrivit procurorilor europeni, firma din Cluj a obținut finanțare pentru un proiect în domeniul materialelor anorganice avansate, utilizate în industrii precum electronica sau energia. Proiectul avea un buget total de aproximativ 2 milioane de euro și era finanțat prin Programul Operațional pentru Competitivitate (POC) 2014–2020.

Ancheta arată că, între 2018 și 2024, reprezentanții companiei ar fi depus documente false și înșelătoare pentru a justifica cheltuieli din proiect. În loc să folosească fondurile pentru scopurile declarate, aceștia ar fi încercat să obțină ilegal o parte importantă din bani.

Printre metodele folosite se numără:

simularea achiziției unei licențe software, folosind documente falsificate;

prezentarea unor oferte fictive de la companii din Canada, pentru a crește artificial bugetul proiectului;

crearea aparenței unor tranzacții reale, care în fapt nu ar fi existat.

Procurorii susțin că intenția de fraudă exista încă de la începutul proiectului.

Prin aceste acțiuni, inculpații ar fi încercat să obțină ilegal aproximativ 780.000 de euro. Prejudiciul confirmat de anchetatori este de circa 114.000 de euro, sumă care a fost ulterior rambursată în decembrie 2022.

„Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani.”, se precizează în comunicatul EPPO.

Suspiciunile au fost semnalate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, care a sesizat EPPO.

În cadrul investigației, autoritățile române au colaborat și cu instituții din Canada, prin intermediul Ministerului Justiției, pentru verificarea documentelor prezentate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE