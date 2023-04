Chiar dacă mai sunt două luni până la marele spectacol, Connect-R a intrat în febra pregătirilor și a fost surprins deja la repetiții alături de Shift și Johny Romano.

„Anul acesta este un an special și sărbătorim Ziua lui Ștefan la Arenele Romane. Connect-R pregătește un show nou pentru 2023, iar acest show este prezentat în premieră de ziua lui, la acest eveniment. Este pentru prima oară când acest show este pe scenă.

Vom avea o sumedenie de nume importante ale industriei muzicale românești alături de Connect-R la Ziua lui Ștefan, dar nu o să vă dezvăluim aceste nume, ca de obicei, o să vă lăsăm să fiți plăcut surprinși la eveniment.

Ne bucurăm că am vândut deja mai mult de jumătate din biletele puse în vânzare, cu aproape două luni înainte de eveniment și cred că acest eveniment o să fie sold out până la jumătatea lunii mai! Îmi aduc aminte că anul trecut mă sunau prietenii, oameni din industrie, apropiați de-ai mei și de-ai lui Connect- R pentru a-și mai procura bilete, doar că nu am mai avut locuri disponibile.

Cred că și anul acesta va fi la fel, dar probabil deja s-au obișnuit sau sper că și-au procurat bilete din timp”, a declarat managerul lui Connect-R, Marius Chină.

Anunțul făcut de Connect-R despre Raluka

Connect-R este din nou în topurile muzicale după colaborarea pe care a avut-o recent cu Raluka. Artistul recunoaște că succesul melodiei „Lasă-mă să te” se datorează în mare parte și colegei sale de breaslă.

Artistul lucrează în continuare și pentru alte piese și speră să fie la fel de apreciate de către fanii săi. La piesa cu Raluka, Connect-R a lucrat timp de 6 luni. „Se stă până când ea se consumă. Adică până când vezi că nu mai e în top.

Acum dacă e exact ca «Vara nu dorm» nu o stăm să așteptăm. Adică nu știu. Eu vreau să mai dau drumul la câteva piese până la sfârșitul anului. Dar pe asta o să o lăsăm puțin mai mult, pentru că în primul rând este clar că e un hit, dar mai cu seamă că ea face parte dintr-un proiect. Devine un produs, nu doar pentru mine, ci și pentru ascultători”.

