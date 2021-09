Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift s-au luptat pentru a rămâne în continuare pe Drumul Împăraților. Cele trei echipe au intrat în Cursa pentru Ultima Șansă.

Probleme nu au fost deloc ușoare, iar concurenții au fost nevoiți să își învingă temerile de lipitori și să pună mai mult accent pe munca în echipă. Dacă pentru celelalte echipe lucrurile păreau să meargă destul de bine, pentru Connect-R de la „Asia Express”, care se confruntă cu probleme de sănătate, nu a fost la fel.

Connect-R are gastrită și durerea pe care a simțit-o atunci l-a afectat. „Gastrita așa acționează când ești foarte obosit, vomiți. Te eliberezi și te simți mai bine, iar asta nu mă face să mă opresc din cursă. Am trecut la acțiune după”, a spus artistul.

Connect-R a avut o criză de spondiloză cervicală la „Asia Express”

„Oboseala își spunea cuvântul, nu mai înțelegeam nimic, nici unde să mă uit, nici pe unde să o iau. La un moment dat fac o criză de spondiloză cervicală”, a dezvăluit artistul.

Connect-R a trecut prin momente dificile în sezonul 4 din „Asia Express”, după ce a avut parte de o criză de spondiloză cervicală. Concurentul a apelat cele mai neașteptate gesturi pentru a scăpa de dureri.

Pentru a scăpa de durerea apărută în urma crizei de spondiloză cervicală, concurentul a luat decizia să lase toate hainele pe care le avea în rucsac într-un colț de unde le poate lua un alt om: „Și am luat tot ce mi-am luat de acasă: pătură, pernă, cearșaf, haine, pijamale. Am luat și le-am pus într-un colț, poate le găsește un amărât. Nu mai pot, sunt fără haine, are Domnul grijă de mine”, a mai zis Connect-R.

