Constantin Enceanu a schimbat politica, a decis cu ceva vreme în urmă că cumpere recipiente speciale pentru a le da oamenilor resturile de mâncare la pachet, însă doar celor care își doresc. „La mine, la local, se practică deja așa ceva! De când am deschis localul din Filiași am făcut lucrul acesta, văzând pe unde am umblat, cum se practică, să întrebi clientul dacă vrea restul de mâncare rămas, la pachet.

Așa, rămâne foarte puțină mâncare, în general pâine, ceva cartofi și foarte puțină carne”, a spus artistul, care a mai dezvăluit și ce face cu mâncarea rămasă. „Abia îmi ajunge carnea rămasă să-i dau lui Azor (n.r. câinele lui), iar resturile de pâine și de cartofi le dau la lebede și mai am 20 de găini și 10 rațe, ca delicatese pentru ele”, a mai declarat Constantin Enceanu pentru ego.ro.

Cât costă meniul de prânz la restaurantul lui Constantin Enceanu

Restaurantul e deschis zilnic, oferă chiar și meniul de prânz la un preț de 22 de lei, după cum scrie Ego.ro. Totodată, Constantin Enceanu organizează și evenimente, nunți, botezuri. „S-au scumpit toate, și benzina și motorina, ne obligă situația să creștem și noi prețurile la mâncare, în local, cu 10-15%.

O să fie o vară plină, avem foarte multe nunți și botezuri la restaurantul nostru din Filiași. Dacă înainte organizam doar sâmbăta și duminica, acum avem de joi până luni. În pandemie, toată lumea și-a anulat petrecerile, iar acum au dat toți buluc”, a mărturisit cântărețul în urmă cu luni de zile.

Constantin Enceanu are 58 de ani. E căsătorit din 1985 cu Angela Enceanu și împreună au o fată, pe Cătălina.

