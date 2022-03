Născut pe meleaguri dobrogene, în Turcoaia, județul Tulcea, George Tănase este comediant, actor, creator de conţinut în mediul online, iar în prezent e moderator la matinalul „Dimineața cu noi”, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 8:00, la Kanal D.

George Tănase își amintește cu mândrie de copilăria sa, și chiar dacă a fost una săracă, din punct de vedere financiar, aceasta a fost bogată în învățăminte, și foarte multă iubire din partea părinților săi. „Copilăria mea a fost una săracă, dar frumoasă. Deși material nu ne permiteam foarte mult, ai mei au avut grijă mereu să-mi ofere tot ce au mai bun. Fiind singur la părinți, toată atenția era focusată pe mine. A trebuit să învăț de la o vârstă fragedă un principiu vital în viață”, spune vedeta.

Așa cum mărturiseste chiar simpaticul prezentator, el nu a fost un copil problemă pentru părinții săi, însă a făcut diverse prostioare în copilărie.

„Nu am făcut trăsnăi mari în copilărie. Asta nu înseamnă că scăpam nebătut, eram articulat și pentru cele minore. Ai mei întotdeauna mi-au spus că am făcut tâmpenii mult mai mici față de ei. Spre exemplu, eu am plecat de acasă să mă scald la Dunăre fără ca părinții mei să știe, în timp ce tata a dat foc casei în copilărie! Am luat amândoi bătaie? Bineînțeles!”, rememorează George Tănase.

