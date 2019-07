„Eram aici pe scenă cu spectacolul meu ‘Text Shop’ şi i-am spus Cristianei Gavrilă (coordonator al Programului 9G la TNB – n.r.) că aş vrea foarte mult să fac ceva special pentru această sală (sala Amfiteatru de pe acoperişul Teatrului Naţional). Asta s-a întâmplat acum o lună. Ea mi-a spus: ‘Da, sigur. Cu cine?’ şi i-am spus că ar fi frumos să îl facem cu copiii pe care i-am văzut pentru Gala HOP. Aşa am încropit o companie, din cei care au avut posibilitatea să vină, pentru că este totuşi lună de vacanţă. Ne-am pus pe lucru şi am lucrat ore în şir în fiecare zi, nu ne-am uitat niciodată la ceas, cu o bucurie extraordinară, şi din partea lor, şi din partea mea. Am început cu ‘amorul’ şi terminăm cu ‘bucuria’, pentru că e bucuria pe care o dăm şi spectatorului, asta e foarte important să îi transmitem – o energie care să îl încarce, să plece acasă cu ideea că se poate, că a fost undeva pe acoperiş, că sunt mai aproape de cer”, a declarat Gigi Căciuleanu, potrivit Agerpres.

Nicolae Dumitru face parte din distribuția spectacolului „On the roof”

„Sunt 14 tineri care se ştiau puţin, pentru că sunt din oraşe diferite, din şcoli diferite, dar uite că această Gală HOP i-a adunat, într-un fel, şi, dacă ar avea vreo virtute această manifestare, ar fi aceasta că provoacă nişte întâlniri frumoase. Din primul moment în care am pornit lucrul nu ne-am mai oprit şi uite este un spectacol care să fie dat de mai multe ori, sper să aibă o viaţă lungă. Vă recomand să vedeţi şi numerele pe care ei le-au făcut în Gala HOP. Unele sunt chiar de antologie, sunt foarte reuşite, sunt vreo 10 numere care pot fi scoase din context”, a spus Căciuleanu.



Spectacolul „On the roof” realizat de coregraful Gigi Căciuleanu cu tineri selecţionaţi la cea de a XXII-a ediţie a Galei Tânărului Actor – HOP a fost prezentat în premieră, sâmbătă şi duminică, la Sala Amfiteatru de pe acoperişul Teatrului Naţional din Bucureşti.



Din distribuţie fac parte Adela Mihai, Adrian Loghin, Alexandra Oişte, Alin Potop, Andrei Atabay, Andrei Ianuş, George Olar, Ioana Beatrice Tănasă, Mara Pogângeanu, Maria Panainte, Mihai Vasilescu, Nadina Cîmpianu, Nicolae Dumitru, Theodora Sandu.



Următoarea reprezentaţie a spectacolului, produs de TNB în parteneriat cu UNITER, va avea loc după jumătatea lunii august. Producţia va putea fi văzută şi în ultima zi a Galei Tânărului Actor – HOP, care va avea loc între 2 şi 6 septembrie, la Teatrul de Stat Constanţa. „Primul spectacol de aici încolo va fi abia în august, în jurul datei de 20. Se va da şi la Constanţa în cadrul Galei HOP, în ultima zi, ca spectacol invitat. (…) Poate data viitoare vom avea peste 50 de oameni, nu doar 14”, a spus Gigi Căciuleanu.

