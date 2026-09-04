Prezentă la evenimentul prin care PRO TV a anunțat grila de toamnă, Corina Caragea ne-a oferit detalii despre concediul de o lună, pe care îl va petrece pe două continente: Europa și America.

Libertatea: Cum a fost vara pentru tine din punctul de vedere al vacanțelor?

Corina Caragea: Am fost câteva zile în Ibiza, câteva zile în Puglia, în Italia. N-am avut așa o vacanță în adevăratul sens al cuvântului, pentru că am ciupit așa, am legat de câte un weekend. Vacanța aceea adevărată vine de la finalul lui septembrie și va dura o lună, pentru prima oară o să plec așa de mult.

Corina Caragea, recompensată de PRO TV pentru performanțe și loialitate

Libertatea: Reușești să te deconectezi în următoarea perioadă.

Corina Caragea: Inițial mi-am propus să fie o lună „recharge”, dar din obișnuință cred că o să mă întorc mai obosită decât am plecat, pentru că mi-am făcut foarte multe planuri, am multe avioane, drumuri și o să trec prin toate anotimpurile și toate formele de relief!

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Libertatea: Ce include mai exact traseul tău?

Corina Caragea: Sunt destinații îndepărtate, merg și la mare, merg și la munte, merg și în orașe. În unele am mai fost deja, în altele merg pentru prima dată. Cred că o să-mi bubuie telefonul de la atâtea poze. Merg pe două continente: Europa și America. Vor fi 4 avioane, pentru că merg așa departe simt nevoia să stau totuși la destinație o săptămână.

Libertatea: Cum a apărut posibilitatea acestei pauze atât de lungi de la TV?

Corina Caragea: Am primit acest cadou pentru că sunt un angajat vechi, loial și cu performanțe. Deci da, e o recompensă. Am 21 de ani la PRO TV și am primit cel mai frumos cadou pe care mi l-aș fi putut dori.

Corina Caragea, vacanță de o lună prin Europa și America

Libertatea: Ai destinații în care îți dorești neapărat să ajungi și vei avea acum ocazia?

Corina Caragea: Eu am avut două destinații pe listă pe care mi le-am dorit dintotdeauna, Bora Bora și Argentina, și le-am făcut pe amândouă anul trecut. Așa că acum nu mai am de bifat, ci doar de „enjoy”.

Libertatea: Cum te pregătești pentru un traseu atât de variat și ce stil de călătorie ai ales?

Corina Caragea: O să fie și destinație caldă, o să fie și destinație cu frig, un amestec, cum ziceam: mare, munte, orașe, Europa, America. Unul dintre trucuri atunci când merg pe zboruri atât de lungi este că acumulez mile. Îmi fac carduri de fidelitate la companiile aeriene și punctele pe care le acumulez le folosesc pentru un upgrade, de exemplu. Acum voi zbura cu un economy premium, deci nu business, dar o clasă mai în față care îți permite să ai mai multe bagaje.

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