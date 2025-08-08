Absolventă a două instituții care au legătură cu presa, Facultatea de Jurnalism și Facultatea de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Corina Caragea a cochetat pentru prima dată cu televiziunea pe vremea când avea doar 19 ani.

Ajunsă la aproape 43 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna decembrie, frumoasa prezentatoare TV își amintește cu plăcere de perioada de la începutul carierei.

„Am absolvit două facultăți care s-au îmbinat perfect între ele, dar și cu domeniul în care lucrez: Facultatea de Jurnalism și Facultatea de Comunicare, relații publice și publicitate. Ambele în cadrul Universității București. Sunt norocoasă să fi intrat în lumea televiziunii de la 19 ani.

Înainte mi-am câștigat banii din modelling, făceam prezentări de modă, reclame, videoclipuri și figurație în filme, iar o scurtă perioadă am fost balerină la emisiunea «Surprize, Surprize»”, spunea Corina Caragea într-un interviu pe care l-a acordat în trecut pentru Libertatea.

Acum, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV ne-a dezvăluit și care a fost cea mai plăcută amintire pe care o are din cariera de jurnalistă. Iar Corina Caragea nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a dezvăluit că nu poate uita momentul când a prezentat tragerea la sorți pentru EURO 2020!

„Cea mai plăcută amintire care îmi dă și acum emoții este din noiembrie 2019, când am prezentat tragerea la sorți pentru EURO 2020 într-un eveniment transmis în direct în peste 100 de țări, de la Romexpo, în fața a sute de oameni importanți din fotbal. Iar pe scenă am stat de vorbă cu fotbaliști celebri pe care îi văzusem doar la televizor, campioni europeni pe care îi admiram și îi urmăream de atâția ani… Îmi amintesc și acum ziua în care am primit telefon că proba trimisă de mine a trecut și eu voi fi aleasă să prezint acest eveniment grandios”, a spus Corina Caragea în exclusivitate pentru Libertatea.

