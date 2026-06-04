Ministrul Educației, pus în dificultate de un test de ortografie în direct

În timpul testului, Édouard Geffray, în vârstă de 47 de ani, a fost provocat să scrie cuvântul „accueil” (bun venit). Ministrul a ezitat, iar gazda emisiunii, Anne-Élisabeth Lemoine, a remarcat: „Am văzut mâna ministrului tremurând” . Deși a încercat să corecteze greșeala, momentul a fost marcat de confuzie.

Ministrul a scris greșit și cuvântul „dilemă”, adăugând un „n” în mod eronat. Reacția sa la corectură a fost îndoiala: „Ambele ortografii sunt posibile?”. În cele din urmă, a recunoscut: „Greșeala mea” . Performanța sa s-a îmbunătățit când a scris corect „rhododendron”, dar s-a împiedicat la „coccyx”. Gazda emisiunii i-a oferit ajutor, scriind cuvântul corect pe tabla albă: „Pot fi inteligența artificială a ta?” , a glumit ea.

Un alt obstacol pentru Édouard Geffray a fost conjugarea verbului „proscribe” la imperfectul conjunctiv. Eforturile sale au fost întâmpinate cu observații ironice și corecturi din partea celor prezenți. Totuși, ministrul a arătat mai multă siguranță când a explicat regulile legate de majuscule în expresii oficiale precum „Ministrul Educației Naționale” și „Primul Război Mondial”. „Ministrul nu se scrie niciodată cu majusculă, spre deosebire de Președintele Republicii”, a explicat el.

Mesaj pentru elevi și un standard ridicat pentru examenul de bacalaureat

În ciuda dificultăților, Édouard Geffray a oferit un sfat util elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat. „Adevărata provocare este corectura. Când scrii așa, ești obligat să faci greșeli. Totuși, acordați-vă zece minute la final pentru a corecta; este o chestiune de respect pentru voi înșivă, pentru munca voastră și pentru examinatorul vostru”, a spus el.

În mai 2025, Édouard Geffray a adoptat o atitudine intransigentă în timpul unei conferințe de presă. „Orice lucrare care nu are un nivel suficient din punct de vedere ortografic, sintactic și gramatical nu poate avea notă de trecere la bacalaureat”, afirma atunci ministrul. Acest standard ridicat a fost văzut de unii ca o încercare de a îmbunătăți calitatea lingvistică a absolvenților, dar episodul de marți a ridicat întrebări despre propriul nivel de competență al oficialului.