Mereu surprinzătoare, Corina Chiriac a făcut să vibreze Sala Palatului de aplauze, în weekend, iar asta chiar înainte să înceapă să cânte. Artista a pășit pe scenă cu o fițuică în mână și s-a scuzat în fața publicului că nu știe textul unei melodii.

Corina Chiriac, cu fițuica la concert. Este o melodie nouă. Trebuie să mă familiarizez'

Tocmai am scris-o, este o melodie nouă. Dar am modificat textul iar. A 14-a oară. Trebuie să mă familiarizez cu ce am scris adineauri', a recunoscut artista de 69 de ani.

În afara acestui cântec nou, neașteptat intitulat Grasa ține casa', cântăreața a interpretat în fața a 4.000 de spectatori șlagăre precum Ce dor mi-a fost', Ce mică-i vacanța mare' ori Vino iubire înapoi'.

