Vinicius a provocat galeria adversă și a fost insultat grav

Potrivit Mundo Deportivo, atacantul brazilian, autorul primului gol al meciului, a fost victima unui presupus atac rasist din partea lui Gianluca Prestianni, jucător al echipei portugheze. Conform sursei, Prestianni l-ar fi insultat folosind termenul „maimuță” deoarece atacantul madrilen se bucura ostentativ în fața galeriei Benficăi.

Arbitrul a activat protocolul prin semnul brațelor încrucișate

Vinicius a ales să protesteze, așezându-se pe banca de rezerve pentru a solicita aplicarea protocolului anti-rasism introdus de FIFA în 2024.

Brazilianul i-a comunicat incidentul arbitrului principal, François Letexier, care a activat protocolul prin semnul brațelor încrucișate. După o pauză de aproximativ zece minute, jocul a fost reluat fără alte măsuri suplimentare.

Ce prevede Protocolul FIFA împotriva rasismului, imagine cu carcater ilustrativ, Foto: Profimedia Images

Protocolul FIFA împotriva rasismului

Protocolul anti-rasism al FIFA are trei niveluri de intervenție:

La primul nivel, arbitrul constată incidentul și poate întrerupe meciul temporar, semnalizând incidentul prin încrucișarea brațelor. Jucătorul afectat sau membrii echipei pot de asemenea semnala arbitrului comportamentul inadecvat.

Dacă incidentul persistă după reluarea jocului, se trece la al doilea nivel: arbitrul suspendă temporar partida și trimite echipele la vestiare. Un anunț este făcut publicului pentru a explica motivul întreruperii și pentru a avertiza asupra unei posibile suspendări definitive.

În cazul în care insultele rasiste continuă, se aplică al treilea nivel. Arbitrul, în consultare cu autoritățile competente, poate decide suspendarea definitivă a meciului dacă situația nu se îmbunătățește și siguranța poate fi garantată.

Real Madrid ia o opțiune serioasă pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, după victoria la limită, 1-0, obținută pe terenul celor de la Benfica. Soarta play-off-ului se va decide definitiv pe 25 februarie, într-o manșă secundă găzduită de stadionul „Santiago Bernabeu”.

