Cuprins:
Vinicius a provocat galeria adversă și a fost insultat grav
Potrivit Mundo Deportivo, atacantul brazilian, autorul primului gol al meciului, a fost victima unui presupus atac rasist din partea lui Gianluca Prestianni, jucător al echipei portugheze. Conform sursei, Prestianni l-ar fi insultat folosind termenul „maimuță” deoarece atacantul madrilen se bucura ostentativ în fața galeriei Benficăi.
Arbitrul a activat protocolul prin semnul brațelor încrucișate
Vinicius a ales să protesteze, așezându-se pe banca de rezerve pentru a solicita aplicarea protocolului anti-rasism introdus de FIFA în 2024.
Brazilianul i-a comunicat incidentul arbitrului principal, François Letexier, care a activat protocolul prin semnul brațelor încrucișate. După o pauză de aproximativ zece minute, jocul a fost reluat fără alte măsuri suplimentare.
Protocolul FIFA împotriva rasismului
Protocolul anti-rasism al FIFA are trei niveluri de intervenție:
- La primul nivel, arbitrul constată incidentul și poate întrerupe meciul temporar, semnalizând incidentul prin încrucișarea brațelor. Jucătorul afectat sau membrii echipei pot de asemenea semnala arbitrului comportamentul inadecvat.
- Dacă incidentul persistă după reluarea jocului, se trece la al doilea nivel: arbitrul suspendă temporar partida și trimite echipele la vestiare. Un anunț este făcut publicului pentru a explica motivul întreruperii și pentru a avertiza asupra unei posibile suspendări definitive.
- În cazul în care insultele rasiste continuă, se aplică al treilea nivel. Arbitrul, în consultare cu autoritățile competente, poate decide suspendarea definitivă a meciului dacă situația nu se îmbunătățește și siguranța poate fi garantată.
Real Madrid ia o opțiune serioasă pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, după victoria la limită, 1-0, obținută pe terenul celor de la Benfica. Soarta play-off-ului se va decide definitiv pe 25 februarie, într-o manșă secundă găzduită de stadionul „Santiago Bernabeu”.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.