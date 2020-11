Cornelia Catanga și soțul ei o duc din ce în ce mai greu din punct de vedere financiar. “Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată”

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu.

Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a spus artista pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu plătesc o chirie de 800 de euro pe lună.

”El este absolvent de Conservator. A venit din cauza mamei lui. Este o situație delicată.

Noi stăm în chirie, plătim 800 de euro pe lună. Nu puteam merge la bloc. Nu avem cum sta la bloc că băiatul nostru nu are cum să studieze.

Speranța noastră este să se dea drumul imediat la cântări”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru sursa citată.

