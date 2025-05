Totul s-a petrecut acum doi ani, când Cornelia și Lupu Rednic au cântat la zilele orașului Luduș din județul Mureș.

Cornelia Rednic nu a vrut să spună care este suma pe care trebuie să îi primească. „Nu-i nimic de ascuns, numai că noi n-am vorbit public despre asta. Ne-am cerut drepturile și atâta tot. Este adevărată informația, este un domn Gorgan, de la Cluj-Napoca, Best Events se numește firma dumnealui. Obișnuiește să dea țepele artiștilor.

Noi n-am știut lucrurile acestea și iată că ne-am luat-o și noi. Adică am muncit și n-am fost plătiți. Am prestat servicii artistice la zilele orașului, în Luduș, cu mai mulți artiști. Am înțeles că mai mulți interpreți nu și-au luat banii, dar nu știu dacă fiecare și în ce formă și-a cerut drepturile. Dacă au mers și ei în instanță, nu știu ce să spun. Dar omul ăsta nici măcar n-a mai răspuns la telefoane, nimic.

Am sunat la primărie, că noi ne-am interesat, banii către firma lui, pentru noi au fost virați, doar că noi n-am mai fost plătiți. Nu a încercat să ia legătura cu noi nici după intentarea procesului. Nici măcar nu-l interesează. Sunt oameni cu asemenea caractere. Ce să le facem? Asta e. Eu cred că justiția își va face treaba.

Cred că asta s-a întâmplat acum doi ani de zile. De atunci, așteptăm să fim plătiți. Eu sper ca omul ăsta, cineva să-l și să-l pedepsească și să-l tragă la răspundere. Pentru că nu-i normal așa ceva. E de anul trecut intentat procesul de noi”, a mărturisit Cornelia Rednic, pentru Fanatik.

