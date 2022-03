Timp de 21 de ani, Mihaela Cernea și Costin Craioveanu au format un cuplu, însă situația a luat o întorsătură neașteptată între cei doi. Recent, solista trupei Class a confirmat faptul că a depus actele de divorț, după ce în luna ianuarie a acestui an a depus și un ordin de restricție împotriva soțului.

Pictorul a aflat din presă de decizia soției sale de a divorța, iar de curând a avut o reacție neașteptată pe rețelele de socializare. De asemenea, Costin Craioveanu neagă că ar fi bătut-o pe Mihaela Cernea și spune că a făcut totul pentru ea.

„Ce a fost nimic nu va mai fi… Să iubești un om 21 de ani și să faci dragoste cu el zilnic și nimic din cele spuse pe la ziare și judecători să fie 15% adevăr? De ce ai stat iubita mea cu mine, dacă nu mă iubești de 21 de ani? De când v-am construit case, v-am dus în toate vacanțele din Europa… Cu iubire și cu cele mai mișto mașini, hoteluri… și iubire. De ce? Că eu, Costin Craioveanu, nu mi-am bătut niciodată soția! Doar am făcut dragoste cu ea și are doi super copii. Eu pictez și am grijă de oameni fără familii”, a scris bărbatul pe Instagram.

El a mai făcut referire și la incidentul care a avut loc în fața sălii de fitness a solistei, mai exact când ar fi fost bătut. Avocatul pictorului susținea că clientul său a fost bătut de mai mulți indivizi necunoscuți, care i-au provocat multiple leziuni, scrie Click!.

„Din când în când mai «bat» și mă apar de câte un țăran din Sălăjan, care se bagă peste familia mea, iar mâna mea dreaptă nu mai poate picta, că mi-au rupt-o în fața sălii. Doar voiam să știu cu cine pleacă Leia mea la ski. Restul e cancan și vrăjeală. Cine mă cunoaște știe ce fel de om sunt, iar adevărul e unul singur și nu mi-l ia nimeni niciodată!”, a fost mesajul postat de Costin Craioveanu pe una dintre rețelele de socializare.

Recomandări Nicolae Ciucă îi amenință pe ruși cu Vlad Țepeș, într-un articol publicat de revista americană Time. „E clar că Ciucă are NATO în oase”, îl elogiază revista

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mihaela Cernea, ordin de restricție împotriva lui Costin Craioveanu

La sfârșitul lunii ianuarie, cântăreața a cerut ordin de restricție împotriva soțului său, care ar fi agresat-o în repetate rânduri. Ordinul a fost emis pe data de 20 ianuarie 2022 şi Costin Craioveanu nu ar mai avea voie să se apropie la mai puţin de 200 de metri de Mihaela Cernea.

De asemenea, pictorul este obligat ca timp de trei luni să facă psihoterapie la Centrul de Asistență al Agresorului din sectorul 5. Poliția a deschis un dosar penal pe numele lui Costin Craioveanu, după ce a fost testat și oamenii legii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0.56 mg/l. El lovise două mașini pe strada pe care locuiește soția sa, Mihaela. Avocatul pictorului a negat informația că acesta ar fi lovit-o pe mama copiilor lui.

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Cutremur în Uniunea Europeană! Este DEZASTRU pentru România, dar și pentru alte țări!

Observatornews.ro "Viața mea stă lângă mine, într-un sicriu închis". Irina, o tânără din Ucraina, își plânge soțul ucis de ruși la doar 30 de ani

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Pfizer a dispus retragerea de medicamente pentru hipertensiunea arterială din cauză că prezintă risc de cancer

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani