Un nume de impact în showbizul românesc, CRBL și-a făcut o carieră de apreciat în muzică, atât cu trupa „Simplu”, cât și cu o carieră solo, câștigând apoi, printre altele, și emisiunea-concurs „Asia Express” sezonul 2.

A învățat să croșeteze goblenuri

Cântărețul este recunoscut ca un tip direct și a făcut diverse confesiune vizavi de viața și de cariera lui în cadrul interviului-maraton din cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Poate părea șocant, dar durul CRBL a învățat în copilărie cum să umble cu croșeta mamei și a încropit goblenuri! „Am fost curios să încerc. Sora mea cosea, că o punea mama, eu o făceam că mi se părea cool să știu. Am făcut două, trei, apoi m-am lăsat”

„Se pune praful, aș vinde câteva, inclusiv acea pereche”

Pasionat de sport, mai exact de baschet, artistul s-a revanșat pentru copilăria în care nu avea cei mai strălucitori adidași. A ajuns să numere în colecția personală peste o sută de perechi de pantofi sport. „Am o pereche de adidași care mă șochează, am dat 400 de euro, iar acum valorează peste 17.000 de euro”, s-a confesat CRBL.

„Nu țin adidașii în seif. Am strâns multe perechi fiindcă nu-i aveam când eram mic. Eram pasionat de baschet, iar alții aveau modele deosebite fiindcă aveau bani sau relații pe-afară. Eu mi le-am cumpărat ulterior, iar acum se pune praful pe ele. Nu am ajuns să vând vreo pereche de adidași ca să-mi rezolv vreo problemă. Da, acum aș vinde unele, fiindcă îmi ocupă spațiu! Și nu le mai port. Da, aș vinde poate și perechea asta cea mai scumpă, unui pasionat care vrea să o cumpere. Aș vrea să demonstrez oamenilor: «Wow, o pereche de încălțăminte poate fi schimbată pe o mașină sau poate pe o garsonieră!». E incredibil în ce direcție se îndreaptă lumea, este șocant. Eu am dat 400 de euro sau 800 de euro pe o pereche de pantofi, cea mai scumpă, nu mai mult. Dacă aș da mulți bani pentru o pereche, aș munci doar pentru încălțări”, a povestit piteșteanul.

De ce a vândut haine second hand

În adolescență, a vândut haine second-hand, pe care cosea etichete de firme renumite. „Trebuia să găsesc o soluție să fiu bine îmbrăcat la mine în oraș. A trebuit să învăț partea de croitorie și de cusut, astfel am transformat o grămadă de haine pe care le făceam cu «brand». Am păcălit, dar am fost și păcălici. Am învățat ce înseamnă responsabilitatea, pentru că, uneori, pe stradă, se întâmpla mai mult decât o ceartă. La un moment dat, m-am oprit, fiindcă aveam un profil care nu era OK. Și acum aș vrea să mă mai îmbrac de la second hand, găsești niște haine deosebite. Nu mai pun preț pe etichetă și nu-mi place să port ce poartă toată lumea”, a explicat cântărețul.

„Am ales să plătesc de două ori mai mult pe școala fetei”

CRBL, 44 de ani, are o soție superbă, Elena, pe jumătate rusoaică, alături de care are un mariaj fericit din 2008, cei doi au o fetiță de 12 ani, Alesia Ecaterina. Artistul a recunoscut că nu duce lipsa banilor, dar nu-i toacă pe orice.

„În 20 și ceva de ani de carieră cred că am adunat peste un milion de euro, dar niciodată nu i-am simțit la valoarea asta. Banii vin, banii pleacă. S-au împărțit acești bani, sunt tot felul de cheltuieli, de dorințe. I-am aruncat și pe tot felul de bucurii din prezent sau am analizat orice leu din familie.

Dacă rămân fără bani mâine, știu cum să cresc înapoi! Am mai fost acolo. Toți alergăm după fiecare leuț. Am fost pus la zid de niște colegi din showbiz și mi-au spus: «Băi, CRBL, de ce mergi cu tractorul ăla de mașină?!». Păi, merg cu el fiindcă îmi place și am ales să plătesc de două ori mai mult pe școala fetei. Eu nu pun preț pe mine, ci pe cei din jur”, s-a destăinuit cântărețul.

