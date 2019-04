„Nu este timp să bagi atâtea ore de emisie, dar oamenii trebuie să aibă puțin creier. Noi am obosit foarte tare, ne-am încărcat foarte tare și am explodat. Noi credeam că oricum suntem ultimii, noi nu mai aveam miză pentru că în capul nostru, permanent, a fost că suntem ultimii. Am stat o oră să căutăm poza, am mai văzut perechi care plecau înainte. Am clacat, a fost greu…Nu a fost ceva mult mai violent. Am clacat și na…De aici se pot trage alte concluzii, cum că nu am fost atât de nenorociți și falși” a spus Cocuța, la „Xtra Night Show”.

„Am avut și foarte multe momente în care am tăcut efectiv, stăteam și nu vorbeam unul cu altul dar nici nu ne mișcam. Recunoaștem că am pierdut pe barba noastră, nu ne ferim de lucruri. Ne-a părut rău când am ajuns la Gina, am tras o tură de plâns și ne-a trecut” a completat și Bogdan Boantă.

La scurt timp după ce au părăsit India, Cocuţa şi Bogdan Boantă au luat o decizie radicală. Cei doi și-au deschis școală de dans și așteaptă cu nerăbdare să înceapă înscrierile.

Cocuța, dezamăgită de reacțiile oamenilor care i-au urmărit

„Ne-au făcut oamenii în toate felurile, cred că doar niște oameni reali pot face asta într-o finală. Nu ne-a mai interesat nimic, am acționat greșit dar am acționat așa cum am simțit. Încerc să mă liniștesc pentru că din fericire pentru mine și din păcate pentru ei, majoritatea oamenilor care comentează negativ și urât sunt puțin analfabeți și asta mă face să nu mă cobor la nivelul ăla. Din întâmplare, nu am văzut niciun mesaj scris corect gramatical. Oamenii ok și-ar canaliza energia pe echipa preferată și în loc să scrie ceva negativ și să înjure, să scrie ceva despre CRBL și Oase. Atunci trebuie să ai o problemă gravă la cap….Dar asta se vindecă! Mi-ar plăcea să-i pedepsesc pe oamenii ăștia, nu știu cum! Mai mult mă afectează pentru că o afectează pe mama, pentru că ea a început să stea pe Facebook, eu nu prea am timp, ne mai uităm pentru că ne spun oamenii, dar mama este desfigurată, absolut…” a spus Cocuța în cadrul aceleiași emisiuni.

