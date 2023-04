Dana Nălbaru, în vârstă de 46 de ani, s-a botezat la 33 de ani. Și-a dorit să se pocăiască și să fie mai aproape de Dumnezeu. „Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Isus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, i-a spus fosta cântăreață lui Mihai Morar. Acum, ea e „Dana Nălbaru, roaba lui Isus”.

Dana Nălbaru: „Eu am ales această cale pentru mine și pentru copiii mei”

În interviu, Mihai Morar a întrebat-o pe Dana Nălbaru și dacă „sunt oameni pe care i-ai pierdut pe drumul ăsta sau oameni care nu te-au mai înțeles, pe care nu-i mai înțelegi?”. Ea a recunoscut că au fost mulți prieteni de care s-a depărtat. „Da, sunt! De înțeles înțeleg. (…) Am pierdut prieteni dragi, apropiați, cu care nu m-am certat sau nu am avut contradicții, ci pur și simplu drumurile noastre s-au dus, au luat-o în direcții diferite.

Eu am ales această cale pentru mine și pentru copiii mei, consider că este cel mai bun drum, cel mai liniștit drum și este drumul către adevăr. Alții nu cred ca mine și atunci inevitabil am fost văzută ca o ciudată care vorbește despre chestia asta și care poate să fie fericită cu chestia asta care e așa o prostie. Îmi asum lucrul ăsta”, a explicat ea.

După ce și-a pierdut prietenii vechi, Dana Nălbaru s-a apropiat de alți oameni, are amici preoți, pastori. „Pe de altă parte, am descoperit o grămadă de alți oameni care mi se potrivesc, cu care sunt foarte fericită, noi ne spunem frați și surori și cu care mă înțeleg extraordinar.

Am prieteni chiar și preoți care s-au botezat de curând. Mă văd cu oamenii și atunci când ne întâlnim nu doar ne rugăm, nu doar vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o grămadă de lucruri, altele decât cele care țin de lumea spirituală”, a zis ea.

Dana Nălbaru: „Eu îl urmez pe Isus Hristos, eu sunt creștină”

Și a continuat: „Nu frecventez o biserică, m-am dus din când în când mai mult de curiozitate. Eu îl urmez pe Hristos, sunt creștină după Isus Hristos, nu după vreun cult. Și mai sunt oameni ca mine, când ne întâlnim ne rugăm. (…) Îi cunosc pe cei care ar putea spune că sunt penticostali sau baptiști. Eu îl urmez pe Isus Hristos, eu sunt creștină și îl urmez pe Isus Hristos. (…) Merg în diverse biserici, doar că eu nu simt să aparțin unei anume biserici. Am motivele mele”, a încheiat ea.

„Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, am crezut că-l pierdem”

Fosta solistă de la Hi-Q a mărturisit că în urmă cu mai bine de un an, fiul ei a avut probleme de sănătate și a trecut printr-o operație grea. Ea s-a rugat pentru micuțul Kadri și pentru sănătatea lui. „Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri. (…) Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem”.

Deși a trecut prin momente grele, Dana Nălbaru nu și-a pierdut niciodată credința. „Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și alta este să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui.

Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești, mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Or, nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta… Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut!”, a mai zis vedeta la podcast.

