„Eu am fost cu ideea de a lua un câine. Gabi nu a fost împotrivă, dar nici nu a venit neaparat cu ideea asta. El a mai avut câine, ştia ce înseamnă să ai câine. Eu îmi doream să am câine şi stăteam la apartament, iar Gabi îmi explica atunci că un câine nu e o jucărie. Dacă tu aduci un câine, trebuie să ai timp. Când am ajuns la Luiza mi-a spus că ar trebui să dea drumul la câini şi care vine la mine, ala e al meu. A venit aia care era cea mai mică dintre ei şi a rămas la picioarele mele”, a dezvăluit Crina Abrudan, pentru Antena Stars.

„Avem şi pisici. Acum se înţeleg bine. Avem o pisică pe care o ţinem în casă, e mai micuţă, a avut o soartă mai grea. Am decis să o ţinem în casă. Au făcut dezastru prin casă, pisica la muşcat şi pe Gabi . Ne-am trezit cu şoareci în garaj şi am zis că aduc eu o pisica acasă. Am ajuns să avem 10 pisici. La noi maşinile stau afară, în garaj stau pisicile”, a precizat vedeta.

Crina Abrudan și Gabi Popescu, fostul fotbalist, s-au căsătorit civil, în urmă cu aproape doi ani. Chiar dacă arată impecabil, fosta știristă recunoaște că totul se datorează genei sale. Crina Abrudan s-ar interna la o clinică de dezintoxicare, pentru a scăpa de unele obiceiuri nesănătoase. Oricât de mult și-ar dori să ducă o viață alimentară sănătoasă, Crina Abrudan recunoaște că nu poate sta departe de micile plăceri ale vieții: băuturile carbogazoase cu mult zahăr.

