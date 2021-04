În urmă cu aproximativ șapte ani, Crina Abrudan părăsea postul de prezentator de știri sportive la Antena 1. Anumite schimbări au avut loc, iar acesta nu a mai apărut pe micul ecran. În tot acest timp, ea a demarat o afacere, a pus-o pe picioare, funcționa bine, după spusele ei, dar a venit pandemia.

Crina Abrudan a fost nevoită să închidă locul de joacă pentru copii pe care îl avea.

„Pandemia m-a afectat profesional, cum a afectat multă lume. Aveam un loc de joacă pentru copii, nu-l mai am. Era un loc de joacă de cartier, de interior și nu am putut să fentez cumva și am așteptat o lună, două, am plătit chiria, după care am l-am închis. Am demontat tot ce aveam acolo, le-am pus într-un depozit și acolo sunt.

Nu cumpără nimeni chestii pentru un loc de joacă de interior când ele sunt închise de atâta timp. Le mai țin, poate cine știe. Teoretic, aș putea să-l mai deschid, nu știu dacă îmi mai doresc eu să mă mai aventurez în asta și nici nu știu cât va dura până când părinții vor avea încredere să îi lase la locul de joacă”, a spus aceasta la Antena Stars, în emisiunea lui Dan Capatos.

De ceva vreme, Crina Abrudan s-a gândit să revină în televiziune. Chiar a și aplicat pentru unele posturi. Pe lângă viața profesională, ea se concentrează și la viața de familie, are o relație stabilă de 13 ani. Are 42 de ani și își dorește să devină mamă. „Nu a fost să fie (n.r. – revenirea în televiziune). Eu mereu sunt aproape, dar niciodată acolo, pe un post. Au fost situații când știam că de luni mergeam la muncă și în ultima zi a picat totul. Am concurat și singură pentru un loc și l-am pierdut. A venit altcineva care nu concura și l-a ocupat. (…)

Din 2008 suntem împreună, dar suntem tot doi. Vrem copil, dar nu știu…”.

