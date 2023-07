„Eu din dulapul lui mai împrumut uneori diverse… Recunosc. Mai o cămașă, mai un sacou. Chiar de curând am împrumutat un sacou din dulapul lui și m-a întrebat de unde am luat sacoul respectiv. L-am întrebat dacă nu îl recunoaște cumva, mi-a zis că nu, așa că i-am zis că dacă nu l-a mai purtat de 10 ani, era momentul să îl port eu.

Îi mai împrumut uneori încălțările. De exemplu, uneori în vacanțe nu are sens să-mi iau și eu niște încălțăminte sport în plus în bagaj că oricum are el 3-4 perechi, așa că mă încalț de la el”, a declarat Crina Abrudan pentru Ego.

De asemenea, Crina Abrudan este cea care face shopping, iar dressingul ei este mult mai mare decât al soțului ei.

„El nu își cumpără multe lucruri. El își cumpără exact cât poartă. Garderoba lui este foarte restrânsă și este compusă așa din jeans, tricouri: albe, negre, gri, cămăși la fel, și hanorace. Avem amândoi o pasiune pentru hanorace ceva extraordinar.

Mai împrumut uneori câte un hanorac de la el, dar când își ia un hanorac care îi place îmi spune din start să nu mă ating de el. Și nu îl ating 2-3 săptămâni, o lună, dar după aceea, da”, a mai declarat Crina Abrudan.

„Nu îi cumpăr ceva special ca să port și eu, dar dacă se nimerește după aceea, da. Nu vă închipuți că avem același număr la încălțăminte, că este diferență de două numere, dar la încălțămintea sport mai merge”.

„Nu îi dau sfaturi la capitolul vestimentar, pentru că acolo îmi dă el mie sfaturi și recunosc că îmi plac sfaturile lui de fiecare dată.

Bine, noroc că nu mergem des la cumpărături, mergem doar în vacanțe, o dată de două ori pe an la cumpărături, în rest aici, acasă, nu îl stresez cu cumpărăturile, dar mă sfătuiesc cu el de multe ori și când intrăm în magazine îmi arată lucruri care crede că mi s-ar potrivi și care crede că mi-ar plăcea. Mă nimerește de cele mai multe ori”, a mai completat Crina Abrudan pentru sursa citată.

De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

