Cristi Borcea, căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel, va lipsi de la această aniversare, ocupat fiind cu afacerile pe care le are în Capitală.

„Petrecem în Grecia cu băiatul. Fata e în America, acolo studiază. Nu avea cum să vină. O pupăm de la distanță, pe chat. O vom sărbători cu un tort, în lipsă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Tatăl său l-a sărbătorit deja în București. Acum e cu mama. Eu îi voi face o petrecere- surpriză. Și ceva bănuți, ca și cadou. Pentru că acum e mare. Noi vrem ca toți copiii noștri să aprecizeze fiecare lucru pe care-l primesc. Nu suntem chiar singuri aici. Am ales și un dress cod pentru această petrecere care trebuie respectat”, a declarat Mihaela Borcea pentru Cancan.

Fosta soție a lui Cristi Borcea a spus și care este motivul pentru care a ales această locație și nu propriul hotel pe care familia îl deține pe litoral, la Olimp.

„Am plecat aici pentru că am vrut liniște. Am fost solicitată foarte mult la hotel. De aceea nu am ales să facem această petrecere la noi, pentru că aș fi fost ca la muncă. Și am vrut să dedic această zi special doar copiilor”, a spus aceasta.

Recomandări INTERVIU GREȚOS CU UN ASASIN. România TV l-a ajutat pe Dincă să-și propage teoria conspirației. Alexandra Măceșanu la 112: „Vă rog, veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut!”. România TV: „Ce faceți, domnu‘ Dincă, cum sunteți?”

„Angelo a fost tot timpul apropiat de mine foarte mult, el e cel mai mămos. Ursulețul. Era într-o competiție cu celălalt băiat. Deși sunt cinci ani diferență. Cel mare venea la spital, îmi pupa burtica. Și spunea că abia așteaptă să-și cunoască frații. Dar când a ajuns acasă și a văzut el că s-au schimbat rolurile, nu mai era așa”, a mai adăugat Mihaela Borcea pentru sursa citată.

Playtech.ro Cât plătesc românii pentru un șezlong cu umbrelă în Grecia 2023. Prețurile sunt mai mici decât la noi în țară

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Monica Tatoiu, despre fiul ei care nu crede în Dumnezeu: «Este cinic de nu se poate». Ce i-a putut spune băiatul

FANATIK.RO Wizz Air, anunț important pentru acești români care vor să plece în vacanță. Mulți ar putea beneficia

Știrileprotv.ro Puhoaiele au făcut prăpăd în sud-vestul țării. „Nu am văzut de când sunt așa ceva” | VIDEO

Observatornews.ro Povestea cumplită a unei copile din America de Sud care a devenit mamă la doar 5 ani. A fost violată, dar nu s-a aflat niciodată cine este tatăl copilului

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Ce obicei a ținut să respecte Theo Rose după ce a născut. Anghel Damian, uimit la maternitate. 'Cine ai fi vrut? Andreea Marin, Mihaela Rădulescu?' / Video