Cristi Borcea e tatăl a nouă copii, dar doar trei din căsnicia cu Valentina Pelinel, actuala soție. Ei au împreună un băiețel, pe Milan, dar și fetițe gemene, pe Rania și Indira. Ea mereu și-a dorit să fie mamă, să aibă copii, iar visul i s-a îndeplinit alături de omul de afaceri.

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul.

După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Întrebată dacă ea și Cristi Borcea își mai doresc un copil, vedeta a explicat că omul de afaceri vrea neapărat. „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, a anunțat ea.

În prezent, Valentina Pelinel se concentrează la creșterea copiilor, spune că băiețelul este foarte cuminte, însă una dintre gemene e mai năzdrăvană.

„Milan e foarte liniștit și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață”, a mai declarat ea pentru click.ro.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Omul de afaceri are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani, cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela, Alex și Gloria cu Alina Vidican şi Carolyn cu avocata Simona Voiculescu.

