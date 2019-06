Ioana Boureanu a fost elevă la o școală privată din Capitală, ea urmând să afle luna viitoare rezultatele Bac-ului internațional, care îi permite să meargă la o facultate din afară. „E cu puncte, nu cu vreo medie, trebuie să aibă peste 20 de puncte, din ce am înțeles”, ne-a spus Laura Dincă, iubita lui Cristian Boureanu.

Tânăra are o relație apropiată cu fiica fostului politician și este la curent cu variantele existente pentru continuarea studiilor.

Laura Dincă se înțelege bine cu fiica lui Cristian Boureanu

„Ne-am dori ca Ioana să facă facultatea undeva unde este cald și să fie tot timpul soare, să se bucure de viață, adică să nu meargă unde merge chiar toată lumea. O variantă ar fi Tel Aviv, pentru că ea vorbește fluent ebraică, a fost la Lauder din clasa I până într-a IX-a, a fost mai bună decât nativii, era cea mai bună din școală. Ea vrea Olanda – dar noi nu suntem de acord cu Olanda – și Monaco. Cred că Monaco o să fie”, a declarat, pentru Libertatea, Laura Dincă.

Ioana locuiește deja singură

Fostul politician i-a pus fiicei sale la dispoziție un apartament, unde aceasta s-a mutat în urmă cu un an. Decizia a fost luată pentru ca fata să aibă intimitate, dar și ca să se obișnuiască să fie independentă, așa, ca un antrenament pentru perioada studenției.

Ioana locuiește într-un apartament dat de tatăl ei

„Ioana a avut norocul că am mutat-o cu un an înainte. Desigur, ne-a avut pe noi aici, am ajutat-o tot timpul acasă, era spațiul ei, dar am ajutat-o cu curățenia, cu mâncarea, cu tot ce trebuie, dar a locuit singură. A fost ca un antrenament. La facultate nu o să ne aibă lângă ea. O să mergem să o vizităm, bineînțeles, să știm că totul e OK, dar nu o să ne mutăm acolo”, a adăugat Laura Dincă.

