Spiritele s-au încins la Survivor România, unde tensiunile din tabăra Faimoșilor au explodat în urma unui schimb dur de replici între Aris Eram și Cristian Boureanu. O remarcă făcută de afacerist a fost suficientă pentru a-l scoate din sărite pe tânăr, iar conflictul a continuat atât în cadrul consiliului de eliminare, cât și după acesta.

Faimoșii au trăit și în această săptămână cu sufletul la gură, emoțiile eliminării fiind tot mai greu de gestionat. Presiunea constantă, foamea și miza competiției au dus inevitabil la conflicte, iar ediția de duminică seară a fost dovada clară că nervii sunt întinși la maximum.

Scânteia care a aprins conflictul a pornit după un schimb tensionat între Cristian Boureanu și Andreea Munteanu. Afaceristul i-a adresat acesteia o replică nepotrivită, lucru recunoscut ulterior chiar de el. Atitudinea sa nu a trecut neobservată de Aris Eram, care a reacționat imediat.

Aris Eram, reacție fermă la consiliu

Ajunși la consiliul de eliminare, fiul Andreei Esca nu s-a mai putut abține și și-a exprimat clar punctul de vedere, criticând modul în care colegul său de trib a ales să se exprime. Replica lui Aris a fost însă întâmpinată cu un răspuns dur din partea lui Cristian Boureanu.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a spus Aris Eram, la Survivor.

Fostul politician a susținut că Aris Eram ar fi ales să tacă până acum doar pentru a-și atinge anumite scopuri în competiție și că abia acum ar fi „prins glas”. Mai mult, Boureanu l-a catalogat pe Aris drept un „băiețel”, sugerând că experiența Survivor îl ajută, în sfârșit, să se maturizeze. De altfel, afaceristul a făcut referire și la participarea lui Aris la Asia Express, insinuând că adevărata maturizare a venit abia acum.

„Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă… ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul. Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici… Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a adăugat Cristian Boureanu.

Final de săptămână amar pentru Faimoși

Pe lângă conflictele interne, săptămâna s-a încheiat într-un mod nefericit pentru Faimoși, care au rămas cu un om mai puțin în echipă, după eliminarea concurentei Larisa Uță. Plecarea acesteia a amplificat tensiunile și a lăsat urme vizibile în dinamica tribului.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 20:30, și sâmbăta și duminica, de la ora 20:00, pe Antena 1 și Antena Play, acolo unde luptele, strategiile și conflictele sunt mai intense ca niciodată.

