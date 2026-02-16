Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”

Tensiunea a atins cote maxime în cea mai recentă ediție a emisiunii Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut jocul pentru imunitate în fața Războinicilor. În urma înfrângerii, echipa roșie a fost nevoită să nominalizeze doi concurenți pentru duelul de eliminare, iar votul a dus la o confruntare directă între Larisa Uță și Cristian Boureanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Duel decisiv pentru rămânerea în competiție

Cei doi Faimoși au luptat pentru a-și menține locul în competiție pe un traseu extrem de solicitant, unde regula a fost simplă: primul care ajungea la două puncte câștiga. Cristian Boureanu a dominat confruntarea încă din prima rundă, reușind să o învingă pe Larisa Uță pe traseu. Scenariul s-a repetat și în cea de-a doua rundă, moment în care acesta a obținut victoria finală.

Astfel, drumul Larisei Uță în Survivor s-a încheiat, iar concurenții rămași în competiție au devenit automat imuni după eliminarea acesteia.

Dorința Larisei Uță de a pleca, intens comentată

Eliminarea antrenoarei de fitness nu a venit ca o surpriză totală, mai ales că aceasta își exprimase dorința de a părăsi competiția încă dinaintea jocului pentru recompensă. Chiar la începutul emisiunii, Larisa Uță a declarat că abia așteaptă duelul, pentru a pierde și a merge acasă.

Declarațiile ei au stârnit reacții dure din partea colegilor. Gabi Tamaș a fost de părere că sportiva a jucat teatru și nu și-a asumat sincer decizia: „Atâta o dați: «Hai că plec acasă». Nu e bună vrăjeala asta (…) Du-te! Ia-ți bagajele și rade-o, tată! Sănătate, plecați! Cu toții plecați!”, a spus acesta, vizibil iritat.

Nici Naba Salem nu a fost afectată de plecarea Larisei Uță. Faimoasa a vorbit fără menajamente despre eliminarea colegei sale: „Nu ne pasă. Nu simt (…) O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”, a declarat Naba Salem, stârnind controverse în rândul telespectatorilor.

Ce a spus Larisa Uță, după ce a fost eliminată de la Survivor România

În ciuda tensiunilor și comentariilor acide, Larisa Uță a părăsit competiția cu demnitate. Fosta concurentă a explicat că este recunoscătoare pentru experiența trăită în Survivor și pentru șansa de a face parte din acest proiect. Ea și-a salutat colegii și a plecat fără a avea vreun contact fizic cu aceștia.

„Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE