Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”

Tensiunea a atins cote maxime în cea mai recentă ediție a emisiunii Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut jocul pentru imunitate în fața Războinicilor. În urma înfrângerii, echipa roșie a fost nevoită să nominalizeze doi concurenți pentru duelul de eliminare, iar votul a dus la o confruntare directă între Larisa Uță și Cristian Boureanu.

Duel decisiv pentru rămânerea în competiție

Cei doi Faimoși au luptat pentru a-și menține locul în competiție pe un traseu extrem de solicitant, unde regula a fost simplă: primul care ajungea la două puncte câștiga. Cristian Boureanu a dominat confruntarea încă din prima rundă, reușind să o învingă pe Larisa Uță pe traseu. Scenariul s-a repetat și în cea de-a doua rundă, moment în care acesta a obținut victoria finală.

Astfel, drumul Larisei Uță în Survivor s-a încheiat, iar concurenții rămași în competiție au devenit automat imuni după eliminarea acesteia.

Dorința Larisei Uță de a pleca, intens comentată

Eliminarea antrenoarei de fitness nu a venit ca o surpriză totală, mai ales că aceasta își exprimase dorința de a părăsi competiția încă dinaintea jocului pentru recompensă. Chiar la începutul emisiunii, Larisa Uță a declarat că abia așteaptă duelul, pentru a pierde și a merge acasă.

Declarațiile ei au stârnit reacții dure din partea colegilor. Gabi Tamaș a fost de părere că sportiva a jucat teatru și nu și-a asumat sincer decizia: „Atâta o dați: «Hai că plec acasă». Nu e bună vrăjeala asta (…) Du-te! Ia-ți bagajele și rade-o, tată! Sănătate, plecați! Cu toții plecați!”, a spus acesta, vizibil iritat.

Nici Naba Salem nu a fost afectată de plecarea Larisei Uță. Faimoasa a vorbit fără menajamente despre eliminarea colegei sale: „Nu ne pasă. Nu simt (…) O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”, a declarat Naba Salem, stârnind controverse în rândul telespectatorilor.

Ce a spus Larisa Uță, după ce a fost eliminată de la Survivor România

În ciuda tensiunilor și comentariilor acide, Larisa Uță a părăsit competiția cu demnitate. Fosta concurentă a explicat că este recunoscătoare pentru experiența trăită în Survivor și pentru șansa de a face parte din acest proiect. Ea și-a salutat colegii și a plecat fără a avea vreun contact fizic cu aceștia.

„Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță.

Alte știri

Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Exclusiv
Știri România 07:00
Familiile conectate la funcții bine remunerate la stat. Cuplurile Grăjdan și Bachide: patru CA-uri, trei posturi de directori și un post de secretar de stat
Reacția lui Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde România este observator
Știri România 15 feb.
Reacția lui Cristian Tudor Popescu despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde România este observator
Monden

Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Stiri Mondene 10:34
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România 2026. Reacția colegilor a fost dură: „E vai steaua ei”
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Stiri Mondene 09:30
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Politic

Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
