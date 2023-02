Cristina Bălan a născut în apă, iar travaliul a durat 5 ore. Imediat după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, ea a ținut-o la piept timp de două ore, apoi i-a fost tăiat cordonul ombilical micuței. Cântăreața a mărturisit că nașterea fiicei sale a fost așa cum și-a dorit.

„De această dată am fost eu în control și mi-am luat puterea înapoi. Am dorit doula și am avut doula. Am dorit prezența soțului și am avut-o. Am dorit naștere 100% naturală, asta însemnând fără niciun medicament, fără perfuzii, epidurală sau oxitocină administrată pentru a grăbi lucrurile.

Am avut un travaliu care a durat cam 5 ore, faza mai accentuată, cu contracții mai dese și intense. Faza de expulzie a durat cam jumătate de oră. Am născut în apă, așa cum visam. Am ținut fetița la piept două ore înainte de a o cântări, cordonul ombilical l-am lăsat să pulseze tot două ore, abia apoi a fost tăiat. Am inițiat alăptarea la scurt timp după naștere. Cu alte cuvinte, a fost exact cum mi-am dorit”, a declarat Cristina Bălan pentru Fanatik.

Gemenii Cristinei Bălan au ales numele surioarei

Toma și Matei, gemenii artistei, au fost cei care au ales numele surioarei lor. Nadeea este un nume cu o însemnătate specială pentru ei, iar Sofia este numele unui personaj din desenele animate îndrăgite de băieți.

Recomandări EXCLUSIV. DNA anchetează modul în care a fost închiriat apartamentul de 6.500 de lire al directoarei ICR Londra. Cazul, dezvăluit de Libertatea în urmă cu două luni

„Nadeea Sofia a fost «botezată» de frații ei mai mari, Toma și Matei. Avem o prietenă de familie, care va fi și nașa fetiței, pe care o cheamă Andreea, iar picii noștri o strigau «Nadeea!», pentru că le era mai ușor decât să pronunțe NDR.

Al doilea nume, Sofia, a venit datorită unor personaje îndrăgite de băieți, unul fiind prințesă Sofia (desene animate), iar celălalt o fetiță din poveștile lor preferate de seară, scrise de Leon Magdan”.

Cei doi băieți ai Cristinei Bălan au fost foarte încântați de Nadeea. Gemenii o îndrăgesc pe surioara lor și sunt mereu atenți la ceea ce face. De asemenea, artista spune că se simte uneori vinovată pentru că nu mai petrece atât de mult timp cu ei, așa cum obișnuia să o facă înainte ca fiica ei să vină pe lume.

„Primul contact între Matei, Toma și Nadeea a fost magic, așa cum l-am imaginat de atâtea ori. Noi le povestiserăm, zi de zi, că vine pe lume surioara lor, care deocamdată e în burtică la mami, dar va veni afară și o vor putea vedea. Când mișcă în pântec, le arătăm și-i încurajăm să pună mâinile, le explicăm că mișcă bebe. Deci prima oară au fost fascinați, când au văzut-o.

De atunci o pupă zi de zi, când o schimbăm caută să ne ajute, au plimbat-o în cărucior, sunt cât se poate de minunați. Uneori mă simt vinovată că nu mai petrec timp cu ei că înainte, le spun că e temporar, că fetița crește și nu va mai avea nevoie de mine aproape încontinuu.

Recomandări Refugiatele din Timișoara care au reușit să pună pe picioare o școală pentru elevii ucraineni. „Aici am ajuns ca fugari, dar am rămas, că părinții mei au găsit ceva interesant la oraș”

Sper să înțeleagă… eu mă străduiesc să petrec timp de calitate cu ei, când se poate, să ne jucăm împreună, să-i pup, să-i asigur că sunt aici și pentru ei”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cristina Bălan, probleme cu alăptarea

Câștigătoarea de la „Vocea României” a avut probleme cu alăptarea. Cristina Bălan a povestit prin ce a trecut, dar și cum a reușit să facă față situației care nu era deloc una ușoară.

„Marea mea surprindere a fost că am întâmpinat provocări în alăptare, eu, care am alăptat gemeni. Mai mult decât atât, pe gemeni am reușit să-i aduc la sân după biberon, ceea ce – pentru cunoscătoare – este și mai complicat.

Da, am avut ceva de furcă de această dată, în sensul că n-am fost suficient de atentă și am ajuns la o angorjare masivă a sânilor, urmată de o mastită, cu înroșire a sânului, febră cu frisoane, stare generală de rău. Dar nu am întrerupt alăptarea, m-am informat, am căutat tratamente potrivite pentru mine, am consultat și doula cu care am născut și am reușit să trec peste.

Recomandări Radio România Actualități, omagii vibrante cu repetiție la adresa ministrului culturii, Lucian Romașcanu: „Un om care a mișcat, mișcă și va mișca România”

În afară de asta, am avut răni, ragade cum li se mai spune, mă durea îngrozitor când puneam copilul la sân, dar am strâns din dinți și am continuat, pentru că era mai important să alăptez decât orice disconfort. Și știam că voi trece peste, așa mi-am propus și așa a și fost. În prezent fac și stocuri de lapte”.

GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Cu cine a fost surprins acum la Roma

Urmărește-ne pe Google News

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Două cutremure de peste 7 în Turcia și Siria în mai puțin de 12 ore. Sunt peste 1.200 de morți, 5.000 de răniți, mii de clădiri prăbușite

Știrileprotv.ro Cu cât au fost amendați turiștii care au mers cu mașinile la cabana lovită de avalanșă, deși drumul era închis

FANATIK.RO Mariana Cojocaru anunță zodiile care scapă de greutăți în 2023. Norocul va fi de partea lor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2023. Leii ar fi bine să nu încerce să forțeze situațiile care nu le convin pentru că nu vor rezolva nimic pe această cale

PUBLICITATE Inovația digitală care vine în ajutorul părinților cu copii de peste 10 ani