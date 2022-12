Înainte cu o zi de noul an, Cristina Bălan a născut o fetiță perfect sănătoasă. Câștigătoarea de la „Vocea României” a anunțat recent că pe micuță o va chema Nadeea Sofia. Gemenii vedetei au fost foarte încântați când și-au văzut surioara.

„Marea bucurie a ajuns în brațele noastre, chiar înainte de trecerea în noul an, pe 30 decembrie. Nadeea Sofia, iubirea noastră, te-am așteptat cu mari emoții! Ai vrut să petrecem Revelionul împreună și nu există cuvinte să exprime fericirea și recunoștința pentru atâta perfecțiune ? #NadeeaSofia #TandM #theBălans”, a scris Cristina Bălan pe Facebook.

Artista se simte foarte bine după ce a născut și este fericită că fiica sa este bine. Pe rețelele de socializare, ea a primit multe felicitări din partea fanilor săi.

Cristina Bălan are doi băieți cu sindromul Down

Recent, artista a vorbit în mediul online despre greutățile prin care a trecut de când i-a adus pe lume pe gemenii Toma și Matei, 9 ani, diagnosticați cu sindromul Down.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii.

Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

„Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală.

În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât. Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez”, a mai adăugat Cristina potrivit Unica.

