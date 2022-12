„La botez, o persoană străină ține copilul în brațe, copilul poate să simtă nesiguranță, el nu înțelege de ce mami nu e lângă el și sunt atâția străini, atâta tam-tam etc. Acestea sunt sentimentele mele și îmi place să țin cont de ceea ce simt. Consider că fiecare mamă are dreptul de a-și urma intuiția.”, a explicat Cristina Bălan, pentru Revista VIVA!.

Cât despre fetiță, Cristina Bălan vrea o petrecere restrânsă, însă își dorește să fie prezentă și o ursitoare care să-i ureze toate cele bune fetiței.

„Pe băieți i-am botezat la un an, ca să înțelegi. Nu am simțit nicio grabă. Erau prematuri, cu extracromozom.

Am vrut ca ei să fie stabili, să înțeleagă ce li se întâmplă, măcar cât de cât. Visez ca la botez să avem ursitoare, îmi place această tradiție, unde câteva zâne spun lucruri bune, cu energie înaltă și frumoasă, și-i urează unui copil de bine. Am și discutat cu o astfel de zână. În rest, îmi doresc ceva restrâns, intim și frumos”, a mai spus artista.

Ce spune despre relația cu soțul ei

Cristina Bălan este căsătorită din 2012 cu Gabriel Bălan și formează unul dintre cele mai solide cupluri.

„El face cumpărăturile, mai rar merg eu și doar dacă vreau acest lucru. El pune băieții la culcare mai des decât înainte și mai pune mâna să bage și rufe la spălat sau uscat. Mă și vede că mai gâfâi, pe alocuri, că încep să nu mă mai pot apleca, pe ici, pe colo, își dorește să mă ajute pe cât posibil. Literalmente, îmi întinde mâna să mă ridice, când mi-e mai dificil.”, a mărturisit Cristina Bălan.

